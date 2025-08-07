Bivša Schumacherova brata digla prašinu izjavom: ''Prezime ne mijenjam dok god od njega zarađujem''

Mlađi brat Michaela Schumachera i njegova bivša supruga razveli su se prije 10 godina, a on je prošle godine otkrio da je u vezi s muškarcem.

Drama između bivših supružnika, Core Schumacher i Ralfa Schumachera, ne stišava se. Njihov odnos već je neko vrijeme u fokusu javnosti, a posebno otkako je mlađi brat legendarnog vozača Formule 1 Michaela Schumachera, prošle godine javno obznanio da je u vezi s muškarcem.

Cara je tada kritizirala bivšeg supruga i tvrdila da nije znala da je gej.

"Voljela bih da je Ralf bio otvoreniji prema meni ili da me na neki način uključio u tu odluku. To bi bilo poštovanje prema meni. Tijekom njegove karijere bilo je puno priča i često sam ga pitala je li što od toga istina. Uvijek je sve negirao govoreći mi da umišljam. Čak mi je savjetovao da potražim stručnu pomoć. I onda kad je objavio da je homoseksualac, zaista sam se osjećala izdano, kao da me pogodio nožem. Teške objave poput ovih uvijek utječu na ljude oko vas, uključujući bivšu suprugu s kojom imate dijete. Osjećam se kao da sam potratila najbolje godine svog života. Često se pitam je li ikad bio potpuno iskren prema meni", ispričala je ranije.

Njezino tvrdnje nisu se promijenile niti danas, a o njezinim izjavama o bivšem suprugu raspisali su njemački mediji.

"Nisam znala, inače se ne bih udala za njega. Ne bih bacila svoj život u smeće ni za sav novac svijeta. Svoje najbolje godine", izjavila je.

Unatoč svemu, glumica, manekenka i voditeljica ne planira vratiti svoje djevojačko prezime Brinkmann.

"Zašto bih to učinila? Bila bih glupa. Prezime Schumacher ne mijenjam sve dok s njim mogu zarađivati novac", poručila je bez zadrške.

Inače, par je u braku bio od 2001. do 2015. godine. Par zajedno ima i sina Davida.

