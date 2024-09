Brat Michaela Schumachera sve šokirao priznanjem da je gej, 14 godina bio je u braku sa ženom

Brat Michaela Schumachera, također vozač Formule 1 Ralf Schumacher, ovog ljeta priznao je da je homoseksualac.

Ralf Schumacher, mlađi brat legendarnog vozača Formule 1 Michaela Schumachera, javno je ovog srpnja priznao da je homoseksualac.

Ovaj iznenađujući korak Schumacher je obznanio pred svojim pratiteljima na Instagramu.

"Najbolja stvar u životu je kada pored sebe imaš pravog partnera s kojim možeš podijeliti sve", napisao je ispod fotografije na kojoj on i njegov partner, zagrljeni, promatraju zalazak sunca.

Njegov partner je Étienne Bousquet-Cassange, a zajedno su već dvije godine. No, svoju ljubav dugo su skrivali zbog osuda javnosti.

Dok su ih neki javno podržali, mnogi su ih kritizirali, a među njima je bila i Ralfova bivša supruga Cora Schumacher s kojom je bio u braku od 2001. do 2015. godine. S njom je dobio i sina Davida koji je također vozač Formule.

Ona je rekla kako se osjećala prevareno kad je Schumacher objavio da je u vezi s muškarcem, a tvrdila je i da ništa nije znala.

"Voljela bih da je Ralf bio otvoreniji prema meni ili da me na neki način uključio u tu odluku. To bi bilo poštovanje prema meni. Tijekom njegove karijere bilo je puno priča i često sam ga pitala je li što od toga istina. Uvijek je sve negirao govoreći mi da umišljam. Čak mi je savjetovao da potražim stručnu pomoć. I onda kad je objavio da je homoseksualac, zaista sam se osjećala izdano, kao da me pogodio nožem. Teške objave poput ovih uvijek utječu na ljude oko vas, uključujući bivšu suprugu s kojom imate dijete. Osjećam se kao da sam potratila najbolje godine svog života. Često se pitam je li ikad bio potpuno iskren prema meni", ispričala je tada.

Prije nekoliko dana se oko Corinih izjava po prvi put oglasio Etienne.

"Razočaran sam Corinim izjavama. Mislio sam da imamo dobar odnos s njom zato što smo se Ralf i ja ranije našli s njom. Ona me pitala spavamo li nas dvojica zajedno, a ja sam joj odgovorio: ''Naravno, da. Mi smo zajedno, mi smo par.'' Ona je reagirala tako da joj je bilo drago zbog nas i to je bilo super. Proveli smo divan tjedan s Corom. Zato sam razočaran onim što sada govori", rekao je on.

No, dok se ona ljuti, Ralf uživa sa svojim 15 godina mlađim partnerom u Saint-Tropezu. Par živi u luksuznoj vili, a nedavno su pokazali i kako izgleda njihov pravi mali raj. Vila je uređena u rustikalnom stilu, a ispred kuće imaju i ogromno dvorište s bazenom. Fotografije pogledajte u našoj galeriji.

Podsjetimo, Ralfov brat Michael već je godinama u teškom zdravstvenom stanju. O njegovom točnom stanju ništa se ne zna, a njegova obitelj nakon teške nezgode zbog koje je ostavio karijeru šuti. Više pročitajte OVDJE.

Njegov sin Mick proteklih mjeseci dospio je u medije jer je u vezi s djevojkom iz Srebrenice. Kako izgledaju, pogledajte OVDJE.

