Pogledajte kako danas izgleda kći Michaela Schumachera, već je milijunašica, a on je sam predvidio njezin uspjeh!

Gina Maria Schumacher poznata je kao kći Michaela i Corinne Scumacher, ali i kao uspješna jahačica konja sa zavidnim uspjesima.

Gina Maria Schumacher je najstarije dijete bivšeg vozača Formule 1 Michaela Schumachera i njegove supruge Corinne, uz koju još imaju i sina Micka.

Gina se u središtu pažnje našla nakon što se prisjetila života s Michaelom prije nego je doživio tragičan pad na skijanju od kojeg se nije oporavio i javnost ne zna u kakvom je stanju, a sve je nakon toga zaintrigirao njezin privatni život.

26-godišnja Gina uspješna je jahačica i živi u Švicarskoj sa svojim 27-godišnjim zaručnikom, Iainom Bethkeom, a djetinjstvo je provela daleko od svjetla reflektora jer je njezin otac bio zaštitnički nastrojen i pazio je na to kako će mu djeca odrastati.

Njemački časopis Bunte ovih je dana objavio vijest da će se Gina udati za Iaina i to kasnije ove godine u obiteljskoj luksuznoj vili na Mallorci. Ianin je također veliki ljubitelj konja i njih dvoje se zapravo upoznalo u staji.

Iain, koji je iz Berwangena u Njemačkoj, često se pojavljuje na Gininim fotografijama na društvenim mrežama, a par je objavio svoju vezu u prosincu 2017. godine, kada su se zajedno pojavili na jednoj dodjeli nagrada. Bunte izvještava da se par zajedno preselio u Švicarsku, ali da će se vjenčati na sunčanoj Mallorci, navodeći da je angažiran organizator vjenčanja iz sjeverne Njemačke kako bi se pobrinuo oko završnih detalja planirane svečanosti.

U medijskim napisima o vjenčanju nije precizirano hoće li Michael, koji je 3. siječnja napunio 55 godina, dan nakon desete godišnjice tragične skijaške nesreće, nazočiti ceremoniji, a rujnu 2020. godine tvrdilo se da boravi upravo u vili na Mallorci. Španjolski tisak objavio je tada da je iz svog švicarskog doma preseljen na ekskluzivno imanje Las Brisas u blizini Andratxa na jugozapadu otoka.

Gina Maria već je dugo strastvena jahačica i u više je navrata govorila o tome kako je taj sport pomogao njoj i majci Corrini da se nose s očevom teškom ozljedom glave koju je zadobio na skijanju 2013. godine. Govoreći za She's Magazine 2019. godine, Corinna i njezina kći rekle su da dok Mick ide očevim stopama s trkaćom karijerom, a da su one velike zaljubljenice u jahanje.

U njhovu posjedu je ranč u švicarskom gradu Givrinsu, koji je Michael poklonio Corinni 2005. godine za desetu godišnjicu braka, a majka i kći ondje organiziraju jahačka događanja.

"Ne zaboravljam kome moram zahvaliti za ovo. To bi bio moj suprug Michael. Kad sam imala 30 godina sanjala sam da imam konja, pa me odveo u Dubai kako bih pogledala arapske konje", prisjetila se Corinna.

Rekla je da se tamo zaljubila u Tysona, konja za jahanje u western stilu, nakon čega se i sama time počela baviti te da je postala europska prvakinja. Corinna je u to vrijeme imala 40 konja, a Michael se znao hvaliti kako će raditi kao pomoćni radnik koji čisti staje i vozi kamion.

Corinna je svojevremeno istaknula i kako je ponosna na svoju poduzetničku aktivnost, ali i na kći.

"Drago mi je da imam ovako sjajan tim koji sve drži, a najveći ponos osjećam kad vidim Ginu. Ono što je već postigla i koliko je zabavna, to me veseli", priznala je.

Gina Maria je vrlo uspješna jahačica i osvojila je više natjecanja tijekom posljednjih godina, uključujući FEI Svjetsko prvenstvo u Švicarskoj 2017. godine. Godinu dana kasnije osvojila je zlatnu medalju na Cavalliju u New Reining Associationu i bila je prva na Svjetskom prvenstvu za juniore.

Međutim, njezin uspjeh bio je nešto što je Michael jednom prorekao da će se dogoditi.

"Kad mi je suprug rekao da će jednog dana Gina biti puno bolja od mene, nisam bila oduševljena. Pomislila sam "hej, kako je došao do tog zaključka?" Mislim, radim s konjima od jutra do mraka, pokušavajući sve naučiti. Zatim mi je rekao: 'Previše si fina. Gina, međutim, daje sve konjima, ali je također u stanju reći ne i to preživjeti", otkrila je Corinna.

Majka i kći su otvorile ranč i u Gordonvilleu u Teksasu, koji se prostire na 162 hektara i ima 40 velikih štala, a Gina se nedavno udružila s modnom markom Herzens Angelegenheit kako bi kreirala kapsulu odjeće inspiriranu svojom strašću prema konjima.

Navodeći sportašičina postignuća, njihova web stranica navodi: "S četiri svjetska prvenstva i dvanaest naslova europske prvakinje, sada je dokazala da je jedna od najboljih u svom području. Gina je prva Njemica koja je sebe nazvala "Million Dollar Rider", što znači da je zaradila više od milijun dolara u dobicima.

Na njihovoj Facebook stranici, XCS Ranch LLC - Ginin i Corinnin ranč u Teksasu, otkriveno je da je Gina osvojila 459.326,14 dolara od jahanja samo tijekom prošle godine.

U jednoj od svojih posljednjoj objava na profilu na Instagramu, objavila je fotografiju sa svojim voljenim konjem Sammiejem.

"Povratak u trku za milijun! Moj konj je poseban, on je jedan od milijun. Hvala Sammie za ovo", napisala je.

Podsjetimo, Ginin otac Michael bio je s obitelji na skijanju u francuskim Alpama kada je sletio sa staze i glavom udario u kamen. Iako je imao kacigu, zadobio je teške ozljede zbog kojih je dugo bio u komi. Ostao bi na mjestu mrtav da nije imao kacigu, život mu je pošteđen, ali daljnje informacije ni danas nisu poznate.

