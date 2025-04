Od fanovskih do AI trailera – koji su najzabavniji?

Jeste li se pronašli u situaciji gdje pomislite kako je napokon izašao trailer za film kojeg nestrpljivo čekate, ali glumci u traileru izgledaju pomalo čudno, i sve se doima pomalo statično? Dobro došli u svijet AI trailera.

KINOFILM – hrvatski filmski web magazin donosi vam ovu priču

Koliko umjetna inteligencija (AI) napreduje, možda se najbolje može vidjeti iz lažnih trailera koji su u posljednjih nekoliko mjeseci doslovno preplavili internet.

Već skoro dva desetljeća filmski entuzijasti i ljudi željni dobre zafrkancije rade takozvane fan-made trailere za filmove. Znao bi se uzeti postojeći materijal iz bilo kojeg filma, kombinirati ga s drukčijom glazbom, dijalogom, te se malo poigrati s montažom i voilà! Dobili smo trailer za romantičnu komediju Isijavanje. Ovdje je Jack Torrance sretan s obitelji u bajkovitom Overlook hotelu dok u pozadini svira Peter Gabrielov Solsbury Hill.

Kinofilm.hr ističe još jedan “klasik” takve montaže je Titanic 2 – Jack’s Back gdje Leonardo DiCapriovog Jacka pronalaze u kocki leda pod oceanom i on se budi u modernom svijetu poput Kapetana Amerike. Mada ih je i dalje zabavno za gledati, takvi traileri su s pojavom AI-a postali stvar prošlosti.

AI trailere i dalje se lako može prepoznati kao lažnjake

YouTube je danas postao preplavljen lažnim trailerima za čiju se izradu koristi AI, gdje nije rijetkost da će manje informirani gledatelji pomisliti kako se radi o pravoj stvari.

Takvi traileri su ovdje već par godina, ali tek su tijekom posljednjih nekoliko mjeseci dobili pravi uzlet i za one koji nisu upoznati s izgledom jednog videa kojeg je stvorila umjetna inteligencija – to izgleda kao real deal. Tehnologija samo napreduje i možemo očekivati da će takvi traileri biti sve uvjerljiviji gdje će postati još teže hvatati očite greške AI tehnologije pri stvaranju videa.

Najlakše je zamijetiti čudne prste koji se nerijetko ponašaju kao gliste ili ih jednostavno ima previše/premalo, bilo kakva promjena izraza lica izgleda strašno uznemirujuće (usto, sva lica izgledaju kao da su premazana voskom), dok scene gdje se osobe ili objekti brže kreću – uvijek prolaze jedni kroz druge i često se stapaju. Zato AI traileri najčešće imaju statične, krupne kadrove “glumaca” gdje je rizik za AI greške najmanje primjetan.

AI je prevario i nacionalnu televiziju

Ako ste tražili najave za nadolazeće filmove, velika je vjerojatnost da ste naišli na Screen Culture, YouTube kanal u potpunosti posvećen AI lažnim trailerima. Na njihovom kanalu se može pronaći hrpa videa koji najavljuju Marvelovu Fantastičnu četvorku, Supermana, novog Avatara, ili Christopher Nolanovu Odiseju. U tim videima najčešće se koristi kombinacija već postojećih scena iz trailera/filmova u kombinaciji s AI kreacijama.

U nazivu videa često ne piše ništa što bi dalo do znanja da je to lažan trailer ili nešto što bi nečijeg strica upozorilo kako ovo nije novi Clark Kent. Ili primjerice francuskoj nacionalnoj televiziji France Télévisions koja je prikazala isječke iz AI trailera misleći kako je ovo James Gunnov novi Superman. To se dogodilo puno prije nego je službeni teaser filma izašao, i redatelj je na X-u njihov prilog komentirao s prigodnim smajlićima – onima što rigaju.

Ako se cjelokupan izgled videa stavi na stranu, AI je u ovom slučaju i više nego očit jer Superman je u jednoj sceni David Corenswet, a u drugoj Henry Cavill.

Prije tjedan dana je počeo sa snimanjem, a trailer za Avengers: Doomsday je već ovdje (Foto: Screen Culture)

Filmski studiji zarađuju od lažnih trailera

Screen Cultureovi pojedini “traileri”, kao i oni s ostalih kanala znaju imati po par milijuna pregleda što znači da se može pristojno zaraditi na ovome. Ako se krši copyright i pritom zarađuje, zašto filmski studiji ne reagiraju? Jer zarađuju na njima.

Deadline je objavio kako pojedini studiji traže da im YouTube preusmjeri dio prihoda od oglasa s tih videozapisa. S jedne strane to je super za Hollywood jer zarađuju na svojem intelektualnom vlasništvu bez vlastitih ulaganja, ali ga koriste oni koji nemaju vlasništvo nad njim. To posljedično dodatno ohrabruje video amatere da nastavljaju iskorištavati zaštićeni materijal bez ikakvih posljedica jer imaju neizravnu podršku studija.

PROČITAJTE VIŠE NA KINOFILMU:

IMDb se ograđuje od katastrofalne ocjene ‘Snjeguljice’

Val Kilmer – filmovi po kojima ćemo ga pamtiti

‘Vrijeme je za ljubav’: Ljubav ograničena s vremenom

Warner Bros., Paramount, i Sony su jedini studiji koji su do sada poznati da zarađuju na AI trailerima, a tko u ovom slučaju ne profitira? Najviše glumci i kompozitori filmske glazbe na čijem se liku i djelu zarađuje. Uostalom, to je bio jedan od razloga zašto su se holivudski štrajkovi i odvijali u 2023. godini, ali izgleda kako u klauzuli ugovora između studija i SAG-AFTRA-e nije bilo govora o ovakvim stvarima.

Najbolji AI traileri

Na stranu siva zona u kojoj se AI traileri nalaze, mnogi od njih nas mogu i zabaviti mada znamo kako nisu stvarni. Mnogi kreatori stvaraju autorske trailere za nepostojeće filmove, i oni znaju biti posebno maštoviti. Posebnu čar imaju retro traileri gdje moderni filmovi dobivaju makeover kako bi izgledali kao da su snimljeni 50-ih godina s kamerom Panavision 70, a koja je bila u upotrebi do početka 80-ih.

Kako izgledaju AI traileri koji su u istoj mjeri zabavni, kreativni, i uznemirujući, pogledajte i o njima pročitajte na Kinofilmu, web magazinu koji donosi najzanimljivije vijesti iz svijeta filma.