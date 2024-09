Sergej Trifunović oglasio se nakon suđenja u Splitu: ''Ovo ne smije postati borba za potpirivanje nacionalista...''

Sergej Trifunović oglasio se prvi put nakon posljednjeg uhićenja u Hrvatskoj, sa suprugom Isidorom snimio se u stanu.

Srpski glumac Sergej Trifunović oglasio se prvi put nakon što je prije nekoliko dana imao suđenje u Splitu.

Sa suprugom Isidorom javio seu emisiji ''Kec na jedanaest'' i osvrnuo se na nedavno uhićenje na graničnom prijelazu Bajakovu, zbog kojeg je dobio uvjetnu kaznu od 60 dana zatvora uz rok kušnje od godinu dana.

"Kad su nas tražili dokaz da smo vjenčani, pozvali smo oca Vladu, koji nas je vjenčao, da pošalje vjenčani list. Rekao mi je da ovo što mi se dogodilo predstavlja zabranu slobode. 'Plaćaš cijenu svoje želje da budeš slobodan. To se ne prašta. Isto je i kod nas kao i kod njih. Previše je zatezanja i mislim da nas taj rat vodi samo u dublji problem. To je ono što se ne prašta.' Više o tome u mom objavljivanju. Više sam puta hapšen nego Tony Soprano. On je od FBI-a hapšen tri puta, dok sam ja u Splitu samo uhapšen četiri puta", rekao je Sergej.

"Pitao sam policajca: 'Što radite s ljudima koji su ubili, opljačkali, ranili?' Odgovorio mi je: 'Ne želiš znati.' Rekao sam mu da želim znati jer, ako sam ovako prošao zbog verbalnog delikta, što doživljavaju ljudi koji počine pravi zločin?" prisjetio se srpski glumac.

"Ono što najviše treba izbjegavati je rečenica koju sam čuo milijun puta - 'A oni...' i onda se odgovornost prebacuje na drugu stranu. Ajde prvo da pogledamo sebe. Divno je što je predsjednik Vučić stao uz mene i isto tako mislim da treba da stati uz svakog građana u svojoj zemlji. Još jednom želim zahvaliti našoj ambasadi i ambasadorici Jeleni Milić u Zagrebu. Bili su uz mene sve vrijeme, a konzul je čak došao i na suđenje. Međutim, ovo ne smije postati borba za potpirivanje nacionalista. Moramo gledati i kako se mi ponašamo, a ne se natjecati tko je gori", zaključio je.

Njegovo javljanje pogledajte u nastavku.

O čemu se točno radilo, pročitajte OVDJE.

Glumcu ovo nije prvi put da ima problema s hrvatskim zakonom.

Tko je njegova supruga Isidora, pisali smo OVDJE.

