Ella Dvornik prvi put o Charlesu od kojeg se razvodi: ''Rastava još traje, ali sigurna sam kako ćemo jednog dana biti...''

Ella Dvornik progovorila je o Charlesu Pearceu prvi put otkako se pročulo da se razvode, kaže kako je rastava još uvijek u procesu.

Ella Dvornik progovorila je u intervjuu o uskoro bivšem suprugu Charlesu Pearceu prvi put otkako se zna da se razvode.

Naša influencerica i Britanac bili su u braku od 2019. godine, a već tri godine traje njihova brakorazvodna parnica.

Za Večernji list sad je otkrila kako na sve to gleda.

''Razvod još traje, ali ne doživljavam ga kao loš san. To je samo jedna faza u životu iz koje učim i idem dalje. Ne smatram to ni greškom. Da moram sve ponoviti, ponovila bih, to su sve bile lekcije i blagoslovi. I mi smo danas ljudi koji jesmo zbog toga. Zahvalna sam na cijelom iskustvu, imamo dvije divne kćerkice i puno lijepih uspomena, a sigurna sam da ćemo u budućnosti biti odlični prijatelji i da ćemo se smijati svemu što se dogodilo'', rekla je.

Prije nekoliko dana otkrila je kako cijeli proces traje već jako dugo.

"Čestitam. Da bar i ja doživim rastavu nekad... Jer sam u braku bila dvije godine, a u rastavi sam već tri i kako mi se čini - samo je nebo granica. Malo mi fali da počnem pisati Djedu Mrazu, možda njega saslušaju pa ubrzaju", komentirala je Ella ispod objave Jelene Karleuše, a o čemu se točno radilo, pogledajte OVDJE.

U srpnju 2023. doznalo se da je Charles tužio Ellu zbog udjela u kući u Balama, koji mu je, čini se, i pripao.

Britanski poduzetnik dobio je presudom polovicu kuće, a na kući je i hipoteka za kredit od 252.000 eura, pa je Britanac presudom dobio i pola kredita za otplaćivanje. Kao suvlasnik upisao se sredinom svibnja, pišu 24sata.

Charles i Ella s kćerima su se u Bale preselili 2021. godine, a Ella je tada bila upisana kao jedina vlasnica.

''Kad sam se selila, mislila sam se što sam napravila i kako ću ja sad u tako malom mjestu, a onda sam skužila da smo Charles i ja stalno kod kuće, da nam je sve blizu, radimo od kuće, imamo onaj mali skuter. Njime idem na poštu, u dućan, nema gužve, nema redova, nema čekanja i toliko sam smirenija'', izjavila je Ella prije tri godine za IN magazin.

Par je zajedno proveo ukupno deset godina. Vjenčali su se 2019. godine u Las Vegasu, a zajedno su dobili dvije kćeri, Balie i Lumi.

Ellin život i odnos prema djeci nedavno je komentirala i njezina majka Danijela Dvornik, a što je rekla pogledajte OVDJE.

