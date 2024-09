Iris Livaja podijelila je novu snimku na društvenim mrežama, evo kako vježba u teretani.

Supruga našeg nogometaša Marka Livaje, Iris Livaja, objavila je svoju snimku iz teretane.

Iris je u crvenim tajicama i sportskom grudnjaku pokazala kako vježba, a djelić videa pogledajte u našoj galeriji. Ovakve trenutke Iris inače rijetko dijeli, a prvi je put vidimo kako trenira.

Nakon toga pozirala je na travnjaku Poljuda ispod grba Hajduka.

Nogometaševa supruga izgleda fantastično, a dobro je poznato kako je od njega starija 14 godina. Ona je tu razliku jednom prokomentirala za Slobodnu Dalmaciju.

"Kad sam ga tek upoznala, mislila sam - on je malo mlađi, on je mislio - ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo da će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I, eto, pokazalo je", rekla je Iris.

Marko i Iris vjenčali su se 2022. godine, a zajedno imaju kćer Elizabet i sina Lorenza.

Koliko mu je podrška u karijeri, pokazala je i nedavno, a što mu je poručila, pogledajte OVDJE.

