Lana Jurčević blista od ljubavi! Pogledajte kakav je kompliment dobila od svog dečka: ''Jaooo, kakva si...''

Lana Jurčević podijelila je novi videozapis na društvenim mrežama, a svu pozornost ukrao je glas njenog dečka Filipa Kratofila.

Naša pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević objavila je svoj novi videozapis na društvenim mrežama, a snimila se u dekoltiranoj crnoj haljini i našminkana na zadnjem sjedištu auta.

Dok se ona snimala, svu pozornost ukrao je glas njenog dečka Filipa Kratofila koji ju je počastio komplimentom: ''Kakva si prep***a sad sam te vidio u ogledalu ovom srednjem... Jaoooo!''.

''I nakon sedam godina me i dalje časti komplimentima'', dodala je ona kratko pa mu posvetila dirljiv opis.

''Čovjek koji me voli i kad sam raščupana, mrzovoljna, nikakva, u istim, podrapanim dronjcima danima… Nijedan odnos nije idiličan i nije ravna crta. Ali ono što je oduvijek do sada bilo ''ravna crta'' i nepromjenjivo, a to je da me voli kako svatko zaslužuje biti voljen, i kad ide i kad ne ide. Volim vas i volim te! Hvala ti Mićo'', napisala je.

Podsjetimo, njihovu ljubav krajem prošle godine uvećala je kćerkica Mayla Lily. Lana se otad ne prestaje hvaliti njihovim zajedničkim trenucima, a neke od njih pogledajte OVDJE.

Tko je zapravo Lanin partner Filip, pisali smo OVDJE.

