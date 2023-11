Tko je otac djeteta Lane Jurčević? U vezi su već šest godina, a osim ljubavnih i poslovni su partneri!

Hrvatsku je danas obradovala vijest kako je Lana Jurčević rodila svoje prvo dijete, a evo i tko je Filip Kratofil, partner s kojim je naša pjevačica dobila bebu.

Hrvatsku javnost danas je itekako razveselila vijest da je jedna od naših najpoznatijih pjevačica Lana Jurčević rodila svoje prvo dijete.

Nakon višemjesečne borbe i boravka u bolnici zbog komplikacija u trudnoći, Lana je svoje dijete rodila u Petrovoj bolnici, a prema prvim informacijama ona i beba osjećaju se dobro, prenio je Story.

A pitanje koje je opet potom zainteresiralo mnoge je tko je Lanin partner Filip Kratofil s kojim je dobila bebu?

Lana i Filip zajedno su od 2017. godine, a svog je dečka pjevačica dugo uspjela sakriti od javnosti. Filip se ne voli medijski eksponirati pa se tako o njemu može naći vrlo malo informacija, ali one najvažnije ipak su dostupne.

Filip je inače specijalist digitalnog marketinga, a kao što piše na njegovom zaključanom Instagram profilu, on je i direktor Lanine tvrtke La piel.

Lana ne dijeli privatne fotografije s Filipom, a na njenom profilu objavila je tek nekoliko njihovih fotografija kroz šest godina veze.

"On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna, nego onu kakva je u četiri zida", objasnila je u intervjuu za Story 2020. godine.

Filip je uz našu pjevačicu redovno bdio i u bolnici zadnjih mjeseci, a fotografija na kojoj leži na njenom trbuhu uz krunicu sve je raznježila ovog kolovoza.

Njihovu ljubav sad je okrunila i beba, a jesu li dobili kćer ili sina još nije otkriveno.

Inače, Filip je brat blizanac, njegov drugi brat zove se Antonio, a on također ljubi jednu našu pjevačicu, Jelenu Žnidarić Zsa Zsu.

