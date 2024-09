Rozga stala na kraj nagađanjima o odnosu sa Severinom: ''Naravno da...''

U intervjuu za Klix Jelena Rozga iskreno je progovorila o tome u kakvim je odnosima sa Severinom.

Više od desetljeća fanovi Jelene Rozge i Severine raspravljaju o tome kojoj uistinu pripada titula kraljice estrade, a mediji komentiraju i odnos između dviju splitskih pjevačica.

Međutim, medijskim natpisima o lošem odnosu između njih dvije stala je na kraj upravo Jelena Rozga u intervjuu za emisiju Klix Studio, u kojem je najavila koncert u dvorani Zetra u studenom.

"Naravno da je napuhano to sve. Ja sam sa svim svojim kolegama u odličnim odnosima. Svatko radi posao na svoj način, ja ni u koga ne diram, poštujem svakoga i to je to", izjavila je Rozga.

Dio u kojem priča o odnosu sa Severinom možete poslušati OVDJE (od 26:22).

U kojem je gradu Jelena Rozga najavila peti koncert, otkrijte OVDJE.

Što se Jeleni dogodilo na koncertu u Brtonigli, saznajte OVDJE.

Kako je Severina ošišala Matiju Vuicu, pogledajte OVDJE.

