Vatra je ovih dana snimila singl o kojem svi pričaju zbog naziva, jeste li već čuli ovu novu pjesmu?

Sljedeće minute posvećene su možda jedinom hrvatskom bendu koji je isti album snimio dva puta. Pošlo im je za rukom i svojom pjesmom ući u udžbenik hrvatskog jezika. Ovih su dana objavili i novi singl te u eter poslali poruku – kako smo glupi. O kome je riječ, otkriva naša Lana Samaržija.

Iako ovom rečenicom sami sebe često počastimo u trenutku pogrešne odluke, Ivan Dečak iskoristio ju je za upečatljiv naziv novog singla:

''Svakodnevno nas bombardiraju s razno raznim glupim temama, pa jw neizbježno da me negdje zakačila ta ideja, da zapravo često od svega tog glupila ne vidimo prave stvari koje su zapravo vrlo jednostavne. Naš ego često prevagne, pobjedi i učini nas glupima'', objasnio je Dečak.

Njegovi privatni odnosi, kaže, dobro su posloženi. Nina Celio Cega, životna mu je partnerica i menagerica beda, a Dečak je s njom još od srednje škole:

''Ako uzmeš u obzir da se u današnje vrijeme više ljudi razvodi, nego što ih se sastaje, mislim da smo moja životna pratnerica i ja, mudro odlučili, mi se uopće nismo vjenčali, nego smo išli go with the flow, znamo se čitav život, dolazimo iz istog grada, imamo dvoje djece, oni su nam bitniji do svih tih potvrda koje smo dobili'', kaže.

Sve je jasno i kada govori o članovima Vatre, njegove druge obitelji. Nisu se mnogo mijenjali, kako to obično biva u bendovima:

''Znamo se čitav život, izlazili smo kao golobradi klinci, na jedno jedino mjesto gdje se slušala urbana glazba, morali smo se u jednom trenutku svi zajedno sudariti, od tog sudara nastavla je Vatra koja i danas traje i da, manje više ista ekipa istomišljenika, moram reći da smo u međuvremnu postali obiteljsko glazbeno gospodrastvo, jer smo osim prijatelji postali i kumovi''.

Na glazbenoj sceni, odavno je poznato Vatrino neraskidivo prijateljstvo s grupom Pavel i Detour:

''Tako da sam baš sretan zbog tog prijateljstva, imao sam i još jedno takvo prijateljstvo s Masimom Savićem, koji je u mnogim situacijama kada bi ti ljudi okretali leđa ili ne pružali ruku baš pružio ruku i pokvukao te naprijed'', priča Dečak.

Osim prijateljstva, s Massimom će ga zauvijek vezati i uspjeh pjesme ''Mali krug velikih ljudi'', koju je napisao za njega. Pjesma je prije dvije godine uvrštena i u udžbenike hrvatskog jezika za 8. razred.

''Sve nagrade imaju neku svoju težinu, ili kako god to nazvali, a ovo mi je drago jer moji klinci su sad u školi, i htjeli ne htjeli susrest će se s tatinim tekostom u udžbeniku za 8. razred, samo sad to je dvosjekli mać, hoće li ju zato što ju moraju naučiti zamrziti, ili će ju zavoljet kad je prvi put pročitaju'', priča Dečak.

''Kako smo glupi'' najavljuje njihov 11. studijski album. Ili možda 12., šali se Dečak, i prisjeća kako su jedan album snimili dva puta:

U pripremi je još štošta. No prije svega, akustični koncert u Klubu kazališta Komedija.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.