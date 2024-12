Što je ovog Irca cijenjenog u svjetskoj filmskoj industriji navelo da živi u našoj Istri? ''Uvijek sam znao...''

Naš sugovornik Irac je s istarskom adresom i prava faca u filmskom svijetu. Mike Downey cijenjeni je producent i član najvažnijih svjetskih filmskih udruženja. Zbog jednog velikog priznanja, gotovo je izgubio glavu usred maslinika. Zašto je gotovo pao s drveta i kako ga je Istra inspirirala za pisanje čak tri knjige, otkrio je našoj Aleksandri Keresman.

Naučen je na društvo filmske kreme jer joj i pripada. Mike Downey cijenjeni je producent i član Europske filmske akademije, koja je u Lucernu ugostila neka od najvećih glumačkih i redateljskih lica, no to ne znači da, baš poput svih, ne podliježe stresu, koji sa sobom nosi dodjela europskih Oscara.

''Uzbudljivo je i stresno, lijepo je vidjeti neka velika imena, susresti se s Wimom Wendersom, ili ići na večeru s Juliette Binoche i vidjeti da svi idemo u istom smjeru tako da troši se dosta energije.''

Gotovo jednako kao na filmskom setu.

''Ovisi o filmu, zemlji, redatelju ali rekao bih da je produciranje mnogo stresnije jer je puno toga na kocki. Snimanje filmova je nešto slično vojsci, ako volite vojsku i taj tim work i volite raditi s odličnim ljudima, to je ekstreman sport, i to je super ali nekad je zamorno i poželite biti snajperist.''

Ovaj talentirani Irac opravdava njihovu reputaciju iskrenih i vrlo otvorenih ljudi te je bez dlake na jeziku komentirao uspjeh i potencijal našeg laureata Nebojše Slijepčevića, koji je ove godine odnio Zlatnu palmu i europski Oscar.

''Imate nekolicinu redatelja koji imaju velik potencijal jedan od njih je Nebojša, mislim da vam se tu nude brojne mogućnosti ali to nije dovoljno, nema dovoljno sredstava, novac je rastegnut na previše projekata.

Ali želim vas na nešto upozoriti a to je tendencija u Hrvatskoj, kada mladi redatelj postigne velik uspjeh znate to jako preuveličati a teško je to slijediti tako da bih preporučio da popustite s očekivanjima od redatelja. Naravno da ste ponosni no to je kratki film, nije dugometražni, to je početak nadam se da će napraviti odličan dugometražni film, možda taj neće odmah osvojiti Zlatnu palmu, ni drugi, ali treći ili četvrti možda hoće.''

Mikea mnogo toga veže uz Hrvatsku. Uz gotovo 100-tinjak filmova koje je producirao, 20-ak je hrvatskih naslova. Prvi put je posjetio Istru 1979. i godinu dana živio u Jugoslaviji, da bi na kraju za svoj dom odabrao Grimaldu.

''Uvijek sam znao da će Istra igrati značajnu ulogu u mom životu, prije 25 godina sam tamo kupio kuću i naravno u tih 25 godina uživao u neizmjernoj količini kulture, vina, hrane, cijelo istarskog iskustva koje jako podsjeća na moje odrastanje u Irskoj jer Istra i Irska imaju puno toga zajedničkog.''

U čemu najviše uživa kad je tamo?

''Tišini, taj mir samoće u selu u kojem sam jedini stanovnik i jedino što čujem je lavež psa kad stigne poštar.''

Svojem omiljenom mjestu na zemlji posvetio je i knjigu Istarsko zlato, čiji je prijevod na hrvatski ovih dana predstavljen u Zagrebu, a slijede mu dva nastavak Istria black i Istria Blue. Ljepote Grimalde su, kaže, tolike, da u svojem domu u Istri nema TV.

''Nisam gledao tv od 1472. Kako to? Zaista mi nije potrebna distrakcija ni zabava ali jako puno čitam i nikad nemam dovoljno vremena. Član sam Britanske akademije tv i umjetnosti, AMPASA, Asia pacifis's screen academy i Europske akademije, znate li koliko filmova ja moram pogledati i negdje moram reći ne.''

Upravo je u svojem masliniku doznao kako mu je dodijeljena titula časnika reda Britanskog imperija te je umalo pao s masline.

''Apsolutno jesam, umalo nisam dobio svoje priznanje iz ruku budućeg kralja a potpisanu od bivše kraljice. Drago mi je da sam živ da mogu pričati o tome a berba maslina te godine je bila jako posebna za mene i zadržao sam jednu bocu kao uspomenu.''

Bi li volio ostariti u Istri?

''Ako sam dovoljno sretan da doživim starost jako bih to volio već sam razgovarao s gradonačelnikom o grobnome mjestu… Vidjet ćemo.''

Možda ga upravo sljedeći put, umjesto na zvjezdanom tepihu, sretnemo u njegovom istarskom komadiću ukradenog raja.

