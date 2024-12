Priča djevojčice u plavom kaputiću pretočena je u knjigu, donosimo detalje knjige koja će vas rastaviti na komadiće

Plavi kaputić koji je nosila djevojčica Željka, dok je u koloni koračala spaljenim Vukovarom, neizbrisiv je trag u kolektivnom sjećanju hrvatskog naroda. Željka je danas odrasla žena i majka, a njezinu je priču u knjigu pretočila spisateljica Ana Batarelo. Detalje ove emotivne knjige donosi naš Davor Garić.

Osjećaji koji su je obuzeli nakon što se sprijateljila sa Željkom Jurić, nekada djevojčicom suznih očiju koju pamtimo iz kolone koja napušta Vukovar 91-e, iscijedila je na stranice ove osebujne knjige.

"Željku sam doživjela kao jednu jaku osobu, kao jednu osobu od koje možeš puno naučiti, jednu osobu koja je za mene pojam nečega kako biti majka, kako živjeti dalje, kako, u biti, neke strahote u mom današnjem vremenu su za nju smiješne. Željka i ja smo dan-danas dobre prijateljice i jako puno savjeta za život uzimam i upijam od nje", poručila je autorica Ana Batarelo.

Svoje dojmove otkrili su i neki poznati gosti.

"Ovu knjigu sam doživio kao neku ispovjednu prozu Ane Batarelo i to mislim da je krasno zbog toga što to nije suho napisana faktografija, nego je to jedno živo biće koje piše o drugom", izjavio je redatelj Jakov Sedlar, dok je poduzetnik Josip Dikan Radeljak kazao: "Lijepo je da se Ana sjetila o tome pisati. To je priča koja je nevjerojatna, ali bi ostala zaboravljena da je netko nije uhvatio."

"Zahvaljujući Ani i ljudima koji su kao ona koji daju sebe u neke priče koje su davno ispričane i, nažalost, zaboravljene. Zahvaljujući takvim ljudima i njoj, nikad se neće zaboraviti", riječi su Mirne Mihelčić.

Ovo je Anina druga knjiga. Prva nosi naziv ''Sto lica, jedno sjećanje'' - knjiga porteta hrvatskih logoraša.

"Moj zadatak je bio otići u Vukovar i dobiti popis 100 logoraša iz njihove udruge i zatim odlaziti od vrata do vrata hrvatskih logoraša, što je za mene zvučalo dosta jednostavno jer fotografiju obožavam", poručila je Batarelo. "Međutim, gore se dogodio spektakl zato što je to nešto u što sam ušla, kao i s ovom knjigom, neka nepoznanica. Doći s 31 ili 32 godine, naprlitan iz nekog svog svijeta i pitati kako im je bilo i što su prošli."

U nastanku te knjige pomagala joj je slavna domaća primabalerina Almira Osmanović: "Prvo je bilo teško doći do njih jer oni svi nisu zaboravili, ali su potisnuli to sjećanje. Onda kad sam krenula malo-pomalo izvlačiti i kada su se oni krenuli otvarati, onda nisu prestajali."

Dodatnu dimanziju Aninu pisanju na temu rata daje i činjenica da je Ana nekadašnja misica, model i nogometašica.

"Mislim da bi svaki čovjek, pogotovo iz nekog svijeta modelinga, mi neke bivše misice, bivši fotomodeli, mogle spoznati neku težinu svijeta koji je daleko od našeg kako bismo mogle cijeniti svijet u kojem živimo danas", zaključila je Ana, koja već radi na novoj knjizi, koja će kao i prethodne dvije, biti vođena isključivo srcem i osjećajima.

