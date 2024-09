Princ George i princeza Charlotte uskoro će se morati razdvojiti, razlog tome je pravilo koje postoji godinama

Princ George iduće godine će napuniti 12 godina, što znači da će na snagu stupiti pravilo o putovanju.

Neobično pravilo stupit će na snagu iduće godine, kada princ George napuni 12 godina.

Počevši od 22. srpnja 2025., budući britanski kralj i njegova sestra princeza Charlotte više neće putovati zajedničkim prijevoznim sredstvom.

To je pravilo na snazi kako bi se zaštitio nasljedni niz za britansku krunu. Moguća avionska nesreća mogla bi ugroziti neposrednu liniju nasljeđivanja ako bi svi putovali zajedno, zbog čega im pravilo zabranjuje da to čine. Njihov otac princ William, koji je prvi u redu za britanski tron, također se počeo pridržavati istog pravila kada je on proslavio 12. rođendan.

"Do Williamove 12. godine svi su putovali zajedno - princ Charles, princeza Diana, princ William i princ Harry. Poslije toga morali smo putovati različitim avionima i jedini put kada bi kasnije putovali svi zajedno bilo je uz kraljičinu dozvolu", izjavio je Graham Laurie, bivši pilot kralja Charlesa, te je dodao : "Kada je William imao 12 godina, on bi otputovao 125-icom iz Northolta, dok bi preostala tri člana obitelji išla 146-icom."

Ako bi George htio otputovati istim avionom kao i ostatak obitelji, trebao bi dobiti posebnu dozvolu svog djeda Charlesa, koji je postao britanski monarh 2022. godine.

