Lana Jurčević oduševila pratitelje velikodušnim potezom: ''Uvijek sam se pitala gdje ću s njom, pa evo...''

Lana Jurčević odlučila je donirati novac kroz prodaju gomile svoje odjeće, a pratitelje je zamolila za malu pomoć.

Naša pjevačica Lana Jurčević oduševila je pratitelje velikodušnom gestom.

Naime, Lana je odlučila prodati odjeću koju više ne nosi po simboličnim cijenama, a dio od prodaje će donirati.

''Uvijek sam se pitala kamo ću s tolikom svojom odjećom'', rekla je na početku videa i snimila ogromnu kutiju s robom u koju se na kraju i popela.

''Kad sad prođem kroz svu ovu odjeću i veličine koje sam nosila, od minijaturnih small stvari do large i xlarge, baš me opale neki osjećaji. Svaka ta stvar me vraća u neko doba i točno imam filing da me teleportira u neke situacije i raspoloženja. Dio robe nisam čak niti stigla nositi, a htjela sam - pa evo prilika da im vi unesete život. Ludnica mi je trenutni sa svimeeeee, ali uskoro ću dodavati još toga i naravno, dio od prodaje ide u donacije. Link od mog ormara vam je u opisu mog profila i na storijima u kojima svašta baljezgam'', napisala je u opisu.

Podsjetimo, Lana je krajem prošle godine postala majka. S dugogodišnjim partnerom dobila je kćer, čije je ime dugo skrivala od javnosti, a nedavno je konačno otkrila da se zove Mayla Lily.

Pjevačica je imala kompliciranu trudnoću i težak porod, a o svemu je pisala na svojem blogu.

U sretnoj je vezi s partnerom Filipom Kratofilom, a zajedno su već osam godina.

