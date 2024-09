Pogledajte što je Marko Livaja napravio Iris pred kamerom, ovaj potez čak ni ona nije očekivala!

Iris Livaja objavila je snimku u kojoj ju je Marko Livaja strastveno poljubio, a taj gest je čak i nju iznenadio.

Nogometaš Hajduka Marko Livaja i njegova supruga Iris slove za jedan od najskladnijih parova te često svojim objavama privlače pozornost.

To dokazuje još jedan video koji je Iris podijelila s pratiteljima na Instagramu. Naime, dok se snimala, Marko se nagnuo i strastveno ju je poljubio, a poljubac je čak i nju iznenadio.

Inače, Iris ne krije koliko podržava supruga.

"Moj život, naš život, trenutno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina i to je to, onda ćemo posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni ništa to nije teško jer to je moj Marko", rekla je ona jednom prilikom.

Marko i Iris zajedno imaju kći Elizabetu i sina Lorenza, a vjenčali su se u svibnju 2022. godine u crkvi sv. Stjepana na splitskom Sustipanu, a prije tog su u vezi bili osam godina.

Iris je nedavno na Šolti kupila zemljište iznad kuće Ivana Rakitića, više o tome pročitajte OVDJE.

