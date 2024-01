Iris Livaja romantičnom fotografijom obilježila posebnu obljetnicu sa svojim Markom: “Ljubav s tobom!”

Iris Rajčić podijelila je niz fotografija na svom Instagram storiju u kojima je otkrila što to ona i Marko slave.

Supruga našeg nogometaša Marka Livaje, Iris Rajčić podijelila je fotografiju na kojoj se njih dvoje ljube te na taj način obilježila 10. godišnjicu njihove veze.

"Ljubav s tobom. Deset godina u tvojim rukama. Volim te", dodala je na fotografiju.

Njih dvoje prošle su godine otvorili svoj restoran "Duje" u Splitu, a Iris je oko njega veoma angažirana te se tamo nalazi svaki dan.

Iris i Marko zajedno su od 2014. godine, a ona je od njega starija 14 godina. Zajedno imaju dvoje djece kćer Elizabet i sina Lorenza, a vjenčali su se 2022. godine u Crkvi sv. Stjepana na splitskom Sustipanu.

Poznato je i kako su mnogi pokušali spriječiti njezinu ljubav s Markom zbog razlike u godinama, a Iris je jednom prilikom o svemu otvoreno progovorila za Slobodnu Dalmaciju.

"Kad sam ga tek upoznala, mislila sam - on je malo mlađi, on je mislio - ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo da će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je", rekla je Iris prošle godine.

"Moj život, naš život trenutačno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina i to je to, onda ćemo posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni to ništa nije teško jer to je moj Marko", zaključila je tada.

