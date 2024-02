Veliko slavlje u domu Marka Livaje, lijepa supruga pokazala je kakvu su tematsku zabavu priredili sinčiću na njegov dan!

Sin Marka Livaje slavio je treći rođendan, a naš nogometaš sa suprugom mu je spremio posebnu tematsku proslavu.

U obitelji Marka Livaje ovog je vikenda bila velika fešta. Njegov sin Lorenzo navršio je tri godine i to su proslavili na poseban način, u društvu najbližih u dječjoj igraonici.

Markova supruga Iris Livaja sve je podijelila i na društvenim mrežama, a posebno je sve raznježila videozapisom napravljenim samo za Lorenza koji je sastavljen od fotografija i snimki od njegovog rođenja do danas.

Tema rođendanske proslave bila je Baby shark, a u tom stilu bilo je uređeno sve, od torte, bočice s vodom za uzvanike pa do balona.

Osim Lorenza, Iris i Marko imaju još i kćer Elizabet, a vjenčali su se 2022. godine u Crkvi sv. Stjepana na splitskom Sustipanu i to nakon osam godina veze.

Poznato je i kako su mnogi pokušali spriječiti njezinu ljubav s Markom zbog razlike u godinama, a Iris je jednom prilikom o svemu otvoreno progovorila za Slobodnu Dalmaciju.

"Kad sam ga tek upoznala, mislila sam - on je malo mlađi, on je mislio - ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno.

Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo da će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je", rekla je Iris.

