Livajina Iris srčano je bodrila splitsku ekipu iz publike, njenog Marka nije bilo, ali na tribinama je viđen jedan drugi zgodni sportaš!

Iris Livaja viđena je na splitskim Gripama dok je iz publike pratila utakmicu futsala, sve je gledala budnim okom, a emocije nakon pobjede nije mogla sakriti.

Supruga našeg nogometaša Marka Livaje Iris Livaja viđena je na splitskim Gripama u sportskoj dvorani, a iz publike je budno pratila futsal utakmicu Torcide i Dinama.

U bijeloj majici i sa zavezanim repom Iris je cijelo vrijeme vjerno navijala za Torcidu, a oni su na kraju i pobijedili. Fotograf ju je potom uhvatio dok zadovoljno plješće i smije se.

Njenog Marka u publici nije bilo, ali je zato umjesto njega viđen jedan drugi uspješni sportaš, vaterpolist Jerko Marinić Kragić.

Podsjetimo, Iris i Marko zajedno su od 2014. godine, a ona je od njega starija 14 godina. Zajedno imaju dvoje djece kćer Elizabet i sina Lorenza, a vjenčali su se 2022. godine u Crkvi sv. Stjepana na splitskom Sustipanu.

Poznato je i kako su mnogi pokušali spriječiti njezinu ljubav s Markom zbog razlike u godinama, a Iris je jednom prilikom o svemu otvoreno progovorila za Slobodnu Dalmaciju.

"Kad sam ga tek upoznala, mislila sam - on je malo mlađi, on je mislio - ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo da će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je", rekla je Iris prošle godine.

Zbog Marka, Iris se odrekla svoje manekenske karijere, a kako je izgledala u mladim danima, pogledajte OVDJE.

