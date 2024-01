Našem vaterpolistu i njegovoj djevojci ljubav se dogodila nakon 10 godina poznanstva, a onda su objavili i najljepšu moguću vijest!

Jerko Marinić Kragić i Ana Koro u listopadu prošle godine postali su roditelji djevojčice, a ljubav im se dogodilo nakon deset godina poznanstva.

Naš vaterpolist Jerko Marinić Kragić jedna je od najvećih zvijezda Europskog vaterpolskog prvenstva, čiji je atraktivni izgled zaintrigirao brojne pripadnice ljepšeg spola.

No na njihovu žalost 32-godišnji Jerko ljubi Splićanku Anu Koro s kojom je prošle godine dobio kćer Maris. Detalje privatnog života inače čuva za sebe, ali tu je vijest odmah poželio podijeliti s cijelim svijetom.

''To je sigurno neki najveći životni uspjeh, najveća životna sreća, svi su mi to govorili da će to biti tako, ali nisam vjerovao dok nisam to dijete uzeo u ruke, ne to dijete nego moje dijete, tako da definitivno najveća sreća, definitivno nešto što te natjera da sazriješ ako nisi htio, moraš jer više nisi sam, moraš se brinuti o svom djetetu koje je, naravno, prioritet'', izjavio je Jerko nedavno za IN Magazin.

Prije nego što su postali par, Ana i Jerko poznavali su se više od deset godina, a sada žive najljepšu ljubavnu priču.

