Iris Livaja zbog 14 godina mlađeg Marka odrekla se manekenske karijere, a evo kako je izgledala dok je još vladala modnim pistama!

Iris Livaja bila je jedna od najuspješnijih hrvatskih manekenki, a karijere se odrekla kako bi se posvetila svojoj obitelji.

Iris Livaja javnosti je bila poznata i puno prije udaje za nogometaša Hajduka Marka Livaju.

Dok se još prezivala Rajčić, Iris je vladala modnim pistama i bila je jedna od najtraženijih domaćih manekenki. U to je vrijeme bila i neizbježno lice na društvenim događanjima, a zanimljivo je i da se s godinama vrlo malo promijenila te izgleda gotovo isto kao i danas.

Njezine fotografije iz manekenskih dana pogledajte u galeriji.

Supruga Marka upoznala je 2014. godine, kada je njemu bilo samo 20, a njoj 34 godine. Par je 2016. godine zajedno dobio kćer Elizabet, a 2021. rodio im se i sin Lorenzo. Pred oltar su stali nakon osam godina veze, u svibnju 2022.

Iris je danas posvećena obitelji i odgoju djece, a sa suprugom Markom nedavno je otvorila i restoran u Splitu.

Iako se odrekla manekenske karijere, ovog je ljeta snimila kampanju za jedan domaći brend u kojoj je pokazala da još uspješno pliva u tim vodama.

Poznato je i kako su mnogi pokušali spriječiti njezinu ljubav s Markom zbog razlike u godinama, a Iris je jednom prilikom o svemu otvoreno progovorila za Slobodnu Dalmaciju.

"Kad sam ga tek upoznala, mislila sam - on je malo mlađi, on je mislio - ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo da će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je", rekla je Iris prošle godine.

"Moj život, naš život, trenutačno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina i to je to, onda ćemo posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni to ništa nije teško jer to je moj Marko", zaključila je tada.

