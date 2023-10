Livaja voli Iris od svoje 20. godine, mnogi su na sve načine pokušali spriječiti njihovu ljubav, a ona je svoj život podredila njemu!

Iako napušta hrvatsku reprezentaciju, uz Marka Livaju i dalje je njegova supruga Iris Rajčić s kojom je nedavno otvorio i restoran "Duje".

Nogometaš Hajduka Marko Livaja u braku je sa suprugom Iris Rajčić, koja je njegova najveća podrška na svakom koraku.

Njih dvoje u vezu su ušli 2014. godine, kada je Marko počeo igrati za ruski klub Rubin Kazan, a Iris, koja je od Marka starija 14 godina, upoznala ga je kada je on imao 20.

Sudbonosno da izrekli su prošle godine u crkvi sv. Stjepana na splitskom Sustipanu, koju je Livaja zakupio kako bi imali apsolutnu privatnost, a prije toga bili su u vezi punih osam godina. Posljednje dvije godine žive na splitskim Bačvicama, a zajedno imaju kćer Elizabet i sina Lorenza.

Prije tjedan dana otvorili su i prvi zajednički restoran "Duje", no Iris je na otvorenju nažalost bila sama jer se Marko pripremao za derbi na Poljudu.

Poznato je i kako su mnogi pokušali spriječiti njihovu ljubav zbog razlike u godinama, a Iris je jednom prilikom o svemu otvoreno progovorila za Slobodnu Dalmaciju.

"Kad sam ga tek upoznala, mislila sam - on je malo mlađi, on je mislio - ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo kako će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je", rekla je Iris prošle godine.

"Moj život, naš život, trenutno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina i to je to, onda ćemo posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni ništa to nije teško jer to je moj Marko", zaključila je.

