Muškarac zbog kojeg je Maja psovala pred kamerama zapravo je prava zvijezda na TikToku, njegove snimke imaju milijune lajkova!

Branka Buzova na profilu na TikToku prati više od sto tisuća ljudi, a njegovi videi imaju nekoliko milijuna lajkova.

Motivacijski govornik Branko Buzov napravio je pravu pomutnju u trećoj emisiji showa Supertalent, a o čijem nastupu i kako je uspio utjerati strah u kosti Maje Šuput nitko ne prestaje pričati.

Branko se u emisiji predstavio svojim motivacijskim govorom kojim nije uspio oduševiti žiri.

Davor je stisnuo X usred govora, a onda se istim primjerom povela i Maja, koju je tijekom govora i prestrašio uzvikom - "lave, ustani, zapni, kreni!".

"Kaj je ovo, idi u pm, ma nemojte me... Di je zaštitar?", počela je vikati Maja pa se ustala i mašući otišla s mjesta.

"Kakvo je ovo ponašanje? Kaj hoćete utjerati strah u mene? Nije fora, budalaštine su to, ovo nije smiješno, ovo je zastrašujuće i odvratno, prstom upirati u nekoga, ovo je propovijedanje, zahvalna sam da vas nikad više ne vidim", rekla mu je Maja.

No čini se kako je Branko prava zvijezda na TikToku, gdje njegov profil prati više od sto tisuća ljudi, a videi mu dosad imaju 3,4 milijuna lajkova.

"Što ti smeta tuđa sreća? Zar nije lijepo gledati ljude kako se raduju? Lave! Ustani, zapni, kreni!", govori Branko u jednom od posljednjih videa koje je objavio na svojem profilu na Instagramu.

"Kad idem kroz grad, pitaju me: lave, jesi li ti - ustani, zapni, kreni? Kažem jesam, može li slika. Djetinjstvo je bilo odrastanje na svinjskoj masti, šećeru i kruhu, ne kao ovoj djeci danas. S moje strane ima mnogo boli, ima i suza. Prije tri godine izdao sam knjigu 'Pravilo broj 1', nikad ne odustaj, voli život koji živiš, živi život koji voliš. Nije bilo neke prodaje, nije bilo rezultata. Povukao sam se kompletno iz okruženja, stvarno sam pao, nisam znao što ću. U komfor zonu se više nisam želio vratiti, došao sam pred ogledao i rekao - lave, ustani. Negativni komentari, to je ono što će svakoga sputavati, mene to motivira, to je to što me pokreće. Imam tim ljudi koji pripremam za novi svijet, kako se povezati sa svijetom, volim se družiti s uspješnim ljudima, ljudima koji mijenjaju vrijeme za novac. Musk, Bezos, ljudi koji su imali trnovit put. Za Maju Šuput mislim da je borbena žena, lavica, kao i ja. Vjerujem da je univerzum precizan, ako i ne prođem, sigurno postoji razlog zašto je to tako. Ja sam ovdje za životnu motivaciju koja će sve pokrenuti", ispričao je Branko prije svog nastupa u emisiji.

