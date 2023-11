Regija ga pamti po velikim hitovima, no zbog alkohola je posrnuo: Što se dogodilo s pjevačem čije se pjesme i danas vrte po domaćim klubovima?

Sejo Kalač nekad je bio jedan od najpopularnijih pjevača u regiji koji danas, nažalost, živi na starim hitovima.

Pjevač Sejo Kalač proslavio se pjesmama "Ala, ala", "Da li si me volela ili nisi" i "Kafanska pevačica", no ovisnosti su ga navodno odvele u propast.

Srpski mediji ranije su pisali da Sejo pjeva u kavanama za 50 eura i da godinama vodi bitku s alkoholom, zbog čega su svi njegovi prijatelji jako zabrinuti za njega. Sejo trenutno živi u Hrvatskoj, a njegova ovisnost o alkoholu je navodno počela kada ga je ostavila žena zbog koje se razveo od prve supruge.

"U jeku popularnosti, kada je žario i palio regijom, upoznao je jednu djevojku iz Slovenije, za kojom je odlijepio. Zbog nje je ostavio i suprugu, s kojom ima dvoje djece. S tom ženom je sve bilo super dok mu karijera nije počela stagnirati. Tada ga je ona i ostavila. To je baš teško podnio, od tada je počeo puno piti i skoro pa ne trijezni. Pokušavao se i liječiti, ali sve je to bilo kratkog maha, želja za pićem bila je jača od njega", ispričao je izvor, piše Blic.rs.

"Teško ga je gledati pijanog. Pjeva tamo u jednoj kavani u kojoj ima malo stolova. Gazda mu da 50 eura, ako unaprijed to ne popije. Puno voli pjesmu i želi pjevati, ali dok je u tom stanju, nitko ga ne želi angažirati. U diskotekama blizu Knina vlasnici su mu zabranili ulaz. Napije se i pravi probleme, hoće se popeti na binu i da pjevati mrtav pijan. Strašno je sve to kad se vidi šta alkohol može napraviti od života", dodao je izvor.

Ovih dana u regiji je odjeknula vijest da je uhićen zbog navodnih prijetnju vlasnici jednog lokala u Hrvatskoj koja se oglasila za srpske medije.

"Sejo je kod nas svirao harmoniku i u našem lokalu je i propjevao. Mi se znamo 40 godina, bili smo dobri sve dok naše povjerenje nije prokockao. Bio je jako bogat, jako slavan, ali je došla droga, alkohol, kocka... Bilo je svega i sada je beskućnik", prenosi Grand izjavu vlasnice lokala koja je otkrila i kako je došlo do sukoba s pjevačem, te je istaknula da je do svega došlo zbog njegovih dugova.

Nakon svega se oglasio i Kalač, koji je negirao njezine tvrdnje.

"To nije točno, ta žena sve izmišlja. Zakačila se žena za mene, hoće se eksponirati, biti popularna preko mog imena. Ona me uopće ne interesira, samo neka me ostavi na miru. Otela je tu moju kuću i ne pušta me. Želim je se klonit, da me ostavi na miru. Moja bivša žena je prodala tu kuću. Ja sam joj potpisao punomoć. Ona je to prodala mimo mog znanja", izjavio je za Grand.

Dodao je da nikada nikome nije prijetio.

"Kakva prijetnja, kakvi bakrači, pusti to. Ja sam samo bio tu ispred kuće i otišao. Nikome nisam prijetio", kazao je Sejo Kalač.

