Tek kad je skinula crni kraljevski plašt svima su na Severinu popadale vilice!

Severina se nakon tri godine vratila na rasprodanu opatijsku pozornicu, zablistavši u glamuroznom izdanju i najavivši emotivnu večer ispunjenu hitovima.

Pjevačica je na Instagramu otkrila koliko joj ovaj povratak znači.

"Opatijo bajna, eto me, nakon tri godine, na opet rasprodanoj Velikoj ljetnoj pozornici... Srce je moje veliko k'o kuća… Eto me uskoro na sceni...", napisala je.

Za ovu prigodu odabrala je veličanstveni kostimu dizajnera ZIGMAN-a, a za styling je bila zaslužna Katija Šimundić. U pitanju je bijeli korzet ukrašen detaljima, crni raskošni plašt s volanima i mrežaste čarape. Crveni ruž i valovita kosa dodatno su naglasili holivudski šarm kojim je plijenila poglede.

Koncert u Opatiji dio je njezine ljetne turneje, a sudeći po reakcijama, publiku očekuje večer ispunjena najvećim hitovima i emocijama koje samo Severina zna prenijeti.

Severina je točno u podne 7. kolovoza objavila novu pjesmu upečatljivog naziva ''Pumpaj, Seve brate'', a kako zvuči poslušajte OVDJE.

