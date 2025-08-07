Zbog jednog detalja na fotki iz teretane Rakitićeva Raquel je ukrala sve poglede

Raquel Mauri na društvenim mrežama objavila je fotku iz teretane. S njom je bio i njezin suprug - Ivan Rakitić.

Raquel Mauri, supruga proslavljenog nogometaša Ivana Rakitića, na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz svog privatnog života, a novom objavom ponovno je oduševila pratitelje.

Ovoga puta pokazala je gdje ona i Ivan najradije provode zajedničko vrijeme – u teretani. Par je pozirao u sportskim izdanjima, spremni za trening, a u prvom planu bio je isklesani trbuh Raquel.

''Zajedno je uvijek bolje'', napisala je kratko Raquel.

Ivan Rakitić, Raquel Mauri Foto: Instagram

Ivan joj se pridružio na fotki s osmijehom, a prizor je ponovno izazvao oduševljenje fanova.

''I ja želim te trbušnjake'', ''Prezgodni ste'', ''Vi ste moja motivacija i snaga. Nevjerojatan par'', ''Ovo je top'', ''Prekrasni'', ''Samo uživajte'', dio je komentara s Instagrama.

Raquel Mauri - 3 Foto: Instagram

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 5 Foto: Instagram

Lijepa Raquel često se hvali i svojim luksuznim modnim dodacima. Više o tome pročitajte OVDJE.

Nedavno je pokazala i svoj badiću koji košta kao hrvatski minimalac. OVDJE saznajte detalje.

