Naša influencerica pokazala dio vikendice koju je kupila na moru: ''Pa to je ruševna štala...''

Meri Goldašić pokazala je kuću koju su ona i suprug kupili u Tisnom, no čini se da pratitelji baš i nisu zadovoljni investicijom.

Naša influencerica Meri Goldašić pohvalila se kako je kupila vikendicu u Tisnom.

''Kupili smo kamenu kuću u Tisnom. Plave škure, vinova loza, oleandri i more na pet koraka, sve ono o čemu sam sanjala otkad znam za sebe. Moja Dalmacija. Ne neka iz kataloga, nego ona prava, sa škurama koje škripe na buri i lozom, najboljim hladom na svijetu'', napisala je.

Meri Goldašić u vikendici u Tisnom - 1 Foto: Instagram

Potom je ispričala kako su se namučili s dobivanjem kredita, a više o tome pročitajte OVDJE.

Meri Goldašić u vikendici u Tisnom - 3 Foto: Instagram

Na Instagramu je sad objavila video kako su se ona i suprug Jure ovog tjedna posvetili uređivanju svoje nove nekretnine.

Pokazala je terasu te stvari koje su donijeli, a jedan komentar privukao je puno pozornosti.

''Ali to nije kuća, to je štala, ruševna devastirana kuća koja je vjerojatno plaćena skupo, vjerujem da jest, ali obzirom da znam koja je kuća u pitanju, to vam je ljudi straćara'', napisao je jedan muškarac.

''A dobro, brate, nije baš toliko strašno! Renovaciju treba, ali ne planiram tako skoro jer mi možemo uživati u njoj ovakvoj dok ne skupimo pare da sve odradimo dobro'', odgovorila mu je Meri.

''Ljudi u Njemačkoj renoviraju kuće stare 200 godina, tako da se sve može dovesti u red. Ja bih bila sretna da nađem i devastiranu kuću, ali da su skupe jesu, i precijenjene rekla bih'', stala joj je jedna pratiteljica u obranu.

Meri Goldašić - 1 Foto: Instagram

Meri Goldašić - 3 Foto: Instagram

''Ovdje nitko nije živio dugi niz godina, ljudi koji su kupili tu kuću i koji su je nama prodali, kupili su je samo kao investiciju, tako da je tu netko spavao dva puta'', pojasnila je Meri.

