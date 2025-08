Naša influencerica brutalno iskreno o kupnji kuće na moru: ''Dobiti kredit je kao osvajanje Everesta bez kisika''

Meri Goldašić na društvenim mrežama otkrila je da je s obitelji kupila kuću na našoj obali.

Naša influencerica i bivša natjecateljica Masterchefa Meri Goldašić pohvalila se novim velikim pothvatom.

Naime, s obitelji je kupila kuću na moru, a sve detalje je objavila na društvenim mrežama.

''Kupili smo kamenu kuću u Tisnom. Plave škure, vinova loza, oleandri, i more na pet koraka, sve ono o čemu sam sanjala otkad znam za sebe. Moja Dalmacija. Ne neka iz kataloga, nego ona prava, sa škurama koje škripe na buri i lozom, najboljim hladom na svijetu'', napisala je.

''A sad iskreno, dobiti stambeni kredit danas je ravno osvajanju Mount Everesta bez kisika. Znojiš se, plačeš, psuješ, pa se smiješ, pa opet plačeš. I sve to na šalteru na kojem moraš ipak ostati pribran da ne iznerviraš nekog jer ti cijeli život, trud i rad čekaju na daljnju obradu u fasciklu koji je u njihovim rukama. Bonus bodovi ako si privatnik, a mi smo dva privatnika'', dodala je.

''Jedna banka me toliko izula iz cipela da sam svaki dan bila pred slomom p*, a druga mi je na kraju spasila glavu kad sam već bila na rubu da odustanem. O svemu ću vam detaljno pisati, od papira koji mi je falio svaki treći dan, do pitanja tipa ''Jeste li vi sigurni da to želite?''. Nismo znali da se ''kreditna sposobnost'' mjeri i prema količini živaca koje imaš, a mi smo od onih koji ne dolaze iz imućnih obitelji, pa se čupaju sami od nule i preponosna sam na nas'', objasnila je.

Meri Goldašić - 1 Foto: Meri Goldašić/Instagram

''Jure je, kad smo se upoznali, rekao, do 26. se ženim, do 28. imam dijete, a s 30 kupujem svoju prvu nekretninu i j**** ga vidovitog, SVE JE POGODIO. Jedini je problem što nije spomenuo kad vidi da mi kupuje Birkinicu ali ok, ne valja pokvariti iznenađenje'', rekla je.

Meri Goldašić i suprug Jure Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

''Ovih zadnjih par mjeseci nisam bila svoja, nisam bila ničija, a najmanje Meri, bila sam samo kupac nekretnine pod nenormalnim stresom. Sada napokon dišem. Sretni smo, zahvalni i zubijani kao da smo trčali maraton, ali imamo naš kutak raja i borimo se dalje za nas, za naše dečke, za ono zbog čega sve radimo'', priznala je.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić - 4 Foto: Domagoj Karačić

Meri Goldašić - 1 Foto: Instagram

