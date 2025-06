Katarinu Baban još 2016. jedna uloga lansirala je među zvijezde, sjećate se koja?

Katarina Baban već je godinama zvijezda naših sapunica, a danas je proslavila 37. rođendan.

Naša glumica Katarina Baban ima veliki razlog za slavlje. Naime, proslavila je 37. rođendan.

Lijepa glumica trenutačno je hrvatskoj javnosti poznatija kao Petra Majdak iz serije ''U dobru i zlu''.

Katarina Baban - 1 Foto: Nova TV

No, najvjerniji fanovi i dalje ju pamte po ulozi koja ju je proslavila 2016. godine u seriji ''Zlatni dvori''. Baban se otad ostvarila u nekoliko uloga, a evo popisa.

Kao Anu Galović gledali smo je 2016. godine u ''Zlatnim dvorima''. Katarina je tad utjelovila lijepu seosku djevojku koja je odrasla bez majke, uz oca i djeda. Njena najveća ljubav su konji, a kad se pojavi Petar (Matko Knešaurek), obrazovani mladić iz grada, njeni životni ciljevi ozbiljno se poljuljaju.

Katarina Baban kao Ana Galović - 1 Foto: Nova TV

Katarina Baban kao Ana Galović - 3 Foto: Nova TV

Nakon te Katarina je nastavila dobivati uloge fatalnih plavuša koje većinom imaju prepredene planove u svom životu.

2019. godine gledali smo je u seriji ''Drugo ime ljubavi'' kao Tamaru Ramljak, atraktivnu, pretencioznu djevojku starijeg Karla Krpana (Vladimira Posavca) sklonu spletkama.

Katarina Baban kao Tamara Ramljak - 1 Foto: Nova TV

Sličnu personu glumi i sada u seriji ''U dobru i zlu'', gdje vodi dvostruki život Petre Majdak, žene koja se udala za starijeg Jocu (Enesa Vejzovića), a kojeg je varala s Crnim (Momčilom Otaševićem).

Enes Vejzović, Katarina Baban - 4 Foto: Nova TV

Osim tih uloga, Katarina je imala i jednu epizodnu ulogu u seriji ''Dar Mar'' 2021. godine, gdje je utjelovila Tinu Crnčević, zgodnu suprugu Crnog i hedonisticu koja vodi život na visokoj nozi peglajući muževe kartice.

Katarina Baban kao Tina Crnčević Foto: Nova TV

Osim što je glumica ona je vlasnica je modnog brenda Lilith te godinama stvara romantične haljine namijenjene ženama koje vjeruju u romantiku. Nedavno je predstavila i kolekciju vjenčanica.

''To je nekakva nit koja se zapravo zadržala od one prve kolekcije, da je romantika stvarno esencija ovog brenda možda prvenstveno zbog toga što ja osobno volim takve stvari nositi. Volim romantiku, volim kad vidim žene koje su obučene u neke kreacije koje možda nisu trendseterske koje nisu, e sad ih možeš naći u svakom dućanu. Pa mislim da je sad pravi trenutak da se napravi kolekcija koja je posvećena vjenčanicama'', ispričala je svojedobno Katarina za naš IN magazin.

In Magazin: Katarina Baban - 6 Foto: In Magazin

In Magazin: Katarina Baban - 4 Foto: In Magazin

In Magazin: Katarina Baban - 3 Foto: In Magazin

