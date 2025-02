Ona je primjer da se talent i strast mogu uspješno spojiti i u dvije različite profesije. Katarina Baban nepopravljiva je romantičarka koja društvene stereotipe ruši stavom da nikada neće pred oltar. Ipak, nakon što se u serijama već nekoliko puta udala, sada je to iskustvo pretočila u svoju prvu kolekciju vjenčanica.

Dosad je njezino ime bilo sinonim za ženstvenost i eleganciju. Katarina Baban već 8 godina stvara romantične haljine namijenjene ženama koje vjeruju u romantiku.



''To je nekakva nit koja se zapravo zadržala od one prve kolekcije, da je romantika stvarno esencija ovog brenda možda prvenstveno zbog toga što ja osobno volim takve stvari nositi. Volim romantiku, volim kad vidim žene koje su obučene u neke kreacije koje možda nisu trendseterske koje nisu, e sad ih možeš naći u svakom dućanu. Pa mislim da je sad pravi trenutak da se napravi kolekcija koja je posvećena vjenčanicama'', govori Katarina.



Klasika ili suvremeni chic. Svaka haljina priča jedinstvenu ljubavnu priču. Kolekciju je Katarina željela predstaviti upravo danas. Na Dan zaljubljenih. Dan kojem se, kaže, ljubav treba proslaviti sitnicama:



''Malo pažnje. Ja nekako jako volim cvijeće i oduvijek mi je cvijeće najljepši poklon koji netko može pokloniti'', priznaje.



Iako je nepopravljiva romantičarka, Katarina se ne vodi društvenim očekivanjima. U dugogodišnjoj je vezi, ali o vjenčanju ne sanja. Štoviše, pitanja o tome smatra zastarjelima:



''Žene se stalno pita pitanje kad će se udati, zašto jesu, zašto nisu, zašto su se razvele, zašto se nisu ponovo udale, uvijek je nešto zašto zašto, a onda tek kad se pokrenu pitanja djece. Jako me ljute ta pitanja zato što kao prvo mislim da danas napokon živimo na nekom drugom vremenu gde ne mora sve biti tradicionaln, tradicionalan izbor može biti lijep ako neko stvarno radi zato što vjeruje u te stvari, a ne zato što se to mora i zato što to društvo nametnulo. Isto govorim po pitanju i braka i djece'', zaključila je Katarina.



Na kraju krajeva, šali se, udala se već nekoliko puta. Njezini televizijski likovi, često završe pred oltarom. Pa tako i Petra, koja je u seriju U dobru i zlu, izrekla da voljenom Joci:

''Da mislim da da skoro u svakoj seriji koju sam igrala sam se udala ili sam se skoro udala, pa sam se možda opet ponovo za nekog drugog. Puno puta sam nosila vjenčanicu i bila na tim probama i nekako mi to baš baš mi je drago što sam to vrlo rano nekako okusila. Možda zato privatno nisam imala nikad tu želju kao joj kako bi ja izgledala u vjenčanici'', kaže.



Nema ništa ljepše od lakoće postojanja na sceni kada uživaš u svojem liku. Upravo to čini kada postane Petra - lijepa, pametna, neovisna, zanimljiva. I nepopravljiva u svojim pogreškama.



''Do sada je uspjela onako lijepo skrivati, upadati u nove nevolje, a sad ide dio kad to sve mora počistiti a zna se šta se događa kad kreneš čistiti, prvo možeš napraviti veći nered da bi se to počistilo'', otkriva Petra.



Svakom svojom ulogom dosad osvaja simpatije. Sanja o ulozi zlice. Potajno pak žali što se više ne bavi pjevanjem kao nekad:



''Mislim da sam to nekako možda više njegovala radila na tome da bi možda mogla nekakvim mjuziklima raditi i mislim da bi mi to bilo jako drago ne kažem nije nikad kasno, ali evo to je recimo jedna od stvari zbog kojih mi je baš žao da na tome nisam više poradila'', otkriva.



Ipak, odavno je odlučila živjeti u trenutku i ne kovati velike planove.



''Da se uopće nekako ne zamaram s nekakvom daljom budućnosti što je dosta različito od onoga kako sam možda prije par godina razmišljala. I to je nekako trenutno nešto što me vrlo čini smirenom i sretno, da ne znam što se budućnosti, bit će onako kako si napravim, ako se dogodi nešto što si nisam napravila opet ću napraviti da bude dobro'', zaključila je.

A mi? Jedva čekamo vidjeti što nam sljedeće priprema!

