Kakve su haljine za maturalnu večer imale naše poznate dame? ''Nisam imala nekog izbora, mama me odvela kod šnajderice''

Najveća imena hrvatske dizajnerske scene i sasvim originalni modeli. Mladi ljudi, koje su različite životne prilike prisilile na odrastanje bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Na sad već tradicionalnoj modnoj reviji ''Moja maturalna večer'' napravili su prve korake i pokazali što su odabrali za taj dan. Bila je to prilika i da se poznata lica domaće scene prisjete svoje maturalne zabave.

''Jako je uzbudljivo. Od jutra smo već krenule ja i moja kolegica i pričat što će sve biti i tako'', kaže Elena.

''Na početku sam bila uzbuđena, mislila sam da će to kratko trajat, na kraju sam dugo sjedila ali sam uživala'', kaže Ingrid.

Prvo pripreme.....

''Uvijek imaju nove ideje, oni su najupućeniji u trendove, tako da nam je uvijek zabavno raditi s maturantima'', govori Kristina.

A onda revija. Ingrid i Elena napravile su svoje prve korake po modnoj pisti, noseći haljine domaćih dizajnera, u kojima će krajem svibnja zablistati i na svojoj maturalnoj večeri. Bit će to kraj jednog poglavlja, no i početak novog. Tako Elena već dobro zna što bi željela dalje.

''Ili posao ili htjela bih dramsku akademiju upisat. Otpočetka otkad sam došla u dom, imam te neke glumačke sposobnosti'', kaže Elena.

Elena je nosila haljinu Amarie, a Ingrid dubrovačke dizajnerice Andree Zvono.

''Najbitnije da je Ingrid sretna'', dodaje Andrea.

Već sedmu godinu Zaklada "Hrvatska za djecu" organizira modnu reviju za maturante bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Ove godine na modnoj pisti, haljine i odijela 18 modnih dizajnera predstavilo je 16 djevojaka i 15 mladića.

''Večer u kojem slavimo otpornost tih mladih ljudi'', kaže Renata Gubić.

Palac gore za bolje sutra svakako su im dali i brojni domaći dizajneri, čije haljine i odijela su nosili na ovoj modnoj reviji, ali i koje će imati priliku ponovno odjenuti na svojoj maturalnoj proslavi.

''Smatram da je ovo naša neka dužnost pomoć mladim ljudima koji su u punoj snazi, koji su na početku života i koje ne treba odvajati i gledat drugačije, nego jednostavno gledati kao dio nas, dio života i dio onih koji ostaju iza nas'', govori Ivica Skoko.

''Ta je haljina odabrana prošle godine. Znači prošle godine nisam sudjelovala, eto zbog neke svoje teške situacije ali sam ostavila sa strane haljinu misleći ova haljina će sigurno pristajati sljedeće godine nekoj djevojci i onda se pojavila ta divna Anita i ja sam joj samo obukla tu haljinu i to je bilo to. To je haljina koja je cijela od kristalića sitnih'', kaže Matija Vuica.

Koliko je maturalna večer važna u životima mladih ljudi, dobro znaju i dizajneri. Dobro se sjećaju kako im je izgledao taj dan te što su nosili.

''Sjećam se, bila je kraljevsko plave boje, šila sam je ja sa svojom profesoricom i bila je dobra. Isto neki svilenkasti materijal, malo širi kroj. Dužina nije bila duga, danas ne znam bi li se više to nosilo'', kaže Andrea Zvono.

''Bila je crno - zlatna čipka od mojih kolegica Boudoirki. Imam još uvijek haljinu, još uvijek stanem u nju i mislim da se još uvijek može nosit što sam jako sretna i ponosna. Dizajn je i dalje ok'', govori Lana Puljić.

Jer odabir odjeće jedan je od najvažnijih stvari na taj dan.

''Nisam imala sreću imat Matiju u svom životu, ali imala sam majku koja me odvela kod svoje šnajderice, bila je to jedna lijepa ljubičasta boja, haljina je bila princess kroja sva onako rezana u šnite, a nisam ja imala nekog izbora, ali moram priznati da je bila lijepa. Tadašnje šnajderice bih voljela imati sada u svom životu'', govori Matija.

''Nećete vjerovat, materijal za sako za moje maturalno odijelo mi je poklonila Matija Vuica, a moja mama je to sašila!'' otkriva Skoko.

''Imam ga i danas, naravno da imam, čuvam te lijepe i vrijedne stvari. Jedino ga mogu opisati da je bio od ljubičastog brokata, a brokat je tad bio jako skup, jako u trendu.''

Ovo nije samo obična zabava – maturalna večer simbolizira kraj jednog poglavlja i početak novog. To je prilika za stvaranje nezaboravnih uspomena, fotografiranje s prijateljima i slavljenje uspjeha prije novih životnih izazova.

