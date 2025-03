Razgovarali smo s Kaliopi o velikoj tragediji u Makedoniji: ''Taj klub smrti uopće nije trebao postojati''

U požaru koji je zahvatio makedonski noćni klub, poginulo je najmanje 59 osoba, a ozlijeđeno je njih 155. Među poginulima troje je maloljetnika. Klub u kojem se dogodila strašna nesreća nije imao dozvolu za rad. U trenutku tragedije u klubu je bilo 500 ljudi, iako je prodano 250 karata. O velikom gubitku ekipa In magazina razgovarala je s makedonskom pjevačicom Kaliopi, a mnogi poznati, shrvani tugom, izražavaju sućut.

"Tuga velika, tuga je svuda. Ove tužne vijesti su nas sve potresle . Veliki je i revolt kod građana jer smo nemoćni. ovo je velika katastrofa koja se dogodila. Svi smo pogođeni. Nažalost zbog upotrebe pirotehnike i korumpiranog sustava, taj hangar jer radio i kao noćni klub, nije imao nikakve dozvole, nije se predvidjela nikakva protupožarna evakuacija, nije bilo sistema za gasenje požara. Taj klub smrti uopće nije trebao postojati. Ovo je proizašlo iz neznanja, korupcije i popustljivosti''.

Ugašeno je 59 ljudskih života, stotine obitelji zavijene su u crno. U nezapamćenoj tragediji živote su izgubili i članovi makedonskog DNK banda, koji su nastupali te noći.

"Nažalost osam članova iz ekipe DNK benda je preminulo, među kojima fotograf i tonac, sound inženjer, gitrist, basist, bubnjar, klavijaturist, znači strašno. Duboko suosjećam s porodicama koje su izgubile svoju djecu. Članove banda sam poznavala jako dobro. Andrej i Pančo su bili moji prijatelji i jedan od pratećih vokala koja je preminula i Ana koja je na svu sreću preživjela su nekad bili i dio mog banda. Pjevale su sa mnom.", ispričala je Kaliopi.

"Grupa DNK je bila vrlo popularna, osvojili su prije dvije godine da su najpopularija grupa u Maekedoniji na zlatnojj Bubamari. Dobili su i hit godine prošle godine, obožavani su bilo kod mladih tinejdžera od 14 do 25 godina. Istaknuli su se i s humanim radom. Gdje god su išli pomagali su na neki način. Prošle godine su prodali nagradu zlatna Bubamara za jednog dečka koji je trebao liječenje. Dobili su 20 tisuća eura i skoro svakog mjeseca su išli kod nekih siromašnih ljudi da pomažu i da im izgrade kuće''.

Upravo zbog humanosti život je izgubio pjevač Andrej Gorgieski.

''On je ustvari preživio i onda je shvatio da su unutra djeca i otišao je unutra. Spašavajući druge živote, on je nastradao'', govori Kaliopi.



''Uspio je izaći ispred diskoteke, ali je ušao pomoći spasiti malu djecu, ali je to trajako 15-ak sekundi, kako je ušao, toksični zrak ga je ubio. Ta njihova glazba je imala utjecaj i učinak na mlade, ali to su prije svega bila dva dobra mladića, dobra srca, jednostavno plemeniti, i to je iznad svega. Biti čovjek je iznad svega'', govori Kaliopi.

Ova tragedija u crno je zavila cijelu regiju. Brojni poznati, shrvani od tuge, izražavaju sućut obiteljima. Zdravko Čolić otkazao je tri nadolazeća koncerta, koji su trebali biti održani u Skoplju. Mlada pjevačica Thea, koja je s dečkima iz DNK prije samo 9 mjeseci snimila pjesmu Amajlija, shrvana od tuge, nije mogla govoriti, samo nam je poslala poruku.

''Zahvaljujem na sućuti, trenutno se ne osjećam spremnom davati bilo kakve izjave jer je ovo za mene osobna tragedija u kojoj sam izgubila ljude koji su mi bili obitelj. Nadam se vašem razumijevanju za ove vrlo teške trenutke za nas'', napisala je.

A među tragično preminulima je i nogometaš Andrej Lazarov, koji je dio svoje karijere proveo igrajući u Lijepoj Našoj za Rudeš i Goricu.

U ovim bolnim trenucima, duboko suosjećamo s obiteljima stradalih, kao i s cijelom Makedonijom, s nadom da se ovakve tragedije neće ponoviti.

