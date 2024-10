Našu talentiranu glumicu i dizajnericu mnogi zbog uloge u novoj seriji zovu Petra, ali sličnosti s njom baš i nema: ''Najzabavniji lik koji sam dosad igrala!''

Ona je glumica i dizajnerica i jednako je strastvena u obje umjetnosti. Katarinu Baban sve češće zovu Petra, zbog uloge Jocine zaručnice u seriji ''U dobru i zlu''. Svojom svakodnevnom turom od glumačkog seta do showrooma u kojem se stvara nova kolekcija, Katarina je povela našu Lanu Samaržiju.

Nekad bivša ljubavnica Crnog, danas Jocina zaručnica. Mlada, lijepa, pametna i neovisna, posebice u svojim pogreškama iz prošlosti. Petra je uloga u kojoj glumica Katarina Baban na setu serije ''U dobru i zlu'' neopisivo uživa:

''Najzabavniji lik koji sam do sad igrala s obzirom da upada u takve su lude situacije kojih, evo gledatelji još puno toga nisu vidjeli tek te epizode stižu, jer sve te probleme u koje sam se uvalila većinom ja znam pa ih jedino ja mogu i riješit.''

Potpuna je suprotnost njoj. Ipak, crtica osobnosti u kojoj se prepoznaje je neovisnost.

''Ne želi ovisit o muškarcu koliko god se recimo to na prvu čini u odnosu Joce i nje. Voli Jocu i to stvarno ne laže, ali zna kako zamišlja svoj život kad riješi probleme u koje se uvalila.''

Katarina kao samostalna umjetnica, i dalje igra nekoliko postojećih predstava. Ustrajna je u tome da održava glumačku kondiciju i u kazalištu i na setu. Kao dizajnerica, nedavno je showroom svojeg brenda preselila u centar. Ondje će uskoro predstaviti novu kolekciju:

''Ovoga puta u kolekciji će biti nešto više vjenčanica i to čak ne klasičnih vjenčanica s obzirom da volim napraviti nekakav odmak za mladenke koje se ne osjećaju kao klasične tipične mladenke. Uz to će biti i svečanih modela, ima puno zelene nijanse zlatne srebrne tamno plave.''

Raspored joj je uvijek krcat. No, kaže, tako je odavno odlučila. Kako bi sve funkcioniralo, potreban je dobar tim. I poslovni i privatni. Dodajmo tomu mnogo ljubavi, potpore i razumijevanja, kao i mačka Mjaumiksa:

''Trpe, čekaju me mačka nekako ovaj mislim da njoj je to najlakše prolazi s obzirom da evo mačka koja je najsretnija samo me nahrani pusti me da spavam, ali čak i po njoj vidim da joj falim onda znam da je stvarno kritično trudim se nekako te trenutke koje imam slobodne da ih ipak iskoristim onako kako spada.''

A to znači, ostaviti sve na nekoliko dana i otputovati. Bilo u ženskom društvu, bilo sa životnim partnerom Igorom. Prijestolnica Nizozemske – Amsterdam, grad je kojem se često vraća.

''Živ grad koji je vrlo orijentiran na bicikliste i to je nešto što mi je bilo fascinantno mislim da to kod nas ne znam hoće li ikad zaživjeti, ali mi je fascinantno vidjeti njih da u najgorim uvjetima znači vani idu po svim mogućim uvjetima po svim mogućim terenima.''

Ističe njihov jedinstveni stil život, bogatu povijest, zanimljivu umjetnost i kulturu. Vjetrenjače su jedan od najpoznatijih simbola Nizozemske, a diljem zemlje više ih je od tisuću.

''Vjetrenjače koje su malo udaljene od Amsterdama ali se stvarno isplati otići prekrasno je.''

''Jako me dirnula kuća Anne Frank. Muzej je prekrasan jer je stvarno smješten u realnoj kući gdje se to događalo i onda jednostavno kroz prostorije kroz koje prolaziš slušaš vidiš njihove stvari koje su koristili.''

Kao velika mačkoljupka, Katarina ne propušta muzej mačaka:

''Muzej mačaka ali jednostavno preslatko mjesto koje treba obići slatko koje mačkoljubac jer je mali slatki muzej koji jako slatko koncipiran to su sve umjetnine od knjiga od skulptura od slika fotografija sve posvećeno mačkama mačka neke tamo i žive daju se malo pomazi daju se malo po družit s vama.''

Iako su joj ovakva putovanja najdraža, za sljedeći odmor, kaže, želi nešto posve drugačije:

''Maldivi bi stvarno bili lijepi, dva tjedna ležanja buljit u more i ne raditi ništa.''

Do tada, štošta nas još čeka od ove glumice i kreativke!

