Gdje je danas preslatka Jo iz ''Uvoda u anatomiju''? Bori se s ozbiljnom dijagnozom

Camilla Luddington mnogima je ostala najpoznatija po ulozi u ''Uvodu u anatomiju'', a nedavno je otkrila da se bori s autoimunom bolešću.

Britansko-američka glumica Camilla Luddington, najpoznatija po ulozi dr. Jo Wilson u hit-seriji ''Uvod u anatomiju'', otvoreno je progovorila o zdravstvenoj dijagnozi koja joj je promijenila svakodnevicu – Hashimotovoj bolesti.

Rođena 15. prosinca 1983. u Ascotu, Luddington se školovala u prestižnim umjetničkim institucijama, a karijeru je gradila i u Velikoj Britaniji i u SAD-u. Prije nego što je postala televizijska zvijezda, zaljubila je fanove videoigara dajući glas i pokrete legendarnoj Lari Croft u rebootu franšize Tomb Raider.

U seriju ''Uvod u anatomiju'' pridružila se 2012. godine u devetoj sezoni, a od desete je stalna članica glavne postave. Njezin lik, dr. Jo Wilson, prošao je iznimno emotivne i dramatične priče – od preživljavanja obiteljskog i partnerskog nasilja, borbe s depresijom, do karijernog preokreta kad je s kirurgije prešla u ginekologiju i opstetriciju. Jo je u kasnijim sezonama posvojila bebu Lunu, a ljubav je pronašla u kolegi Atticusu ''Linku'' Lincolnu.

U epizodi svog podcasta Call It What It Is, koji vodi s kolegicom Jessicom Capshaw, Luddington je ove godine otkrila da joj je dijagnosticirana Hashimotova bolest – kronični autoimuni poremećaj štitnjače i najčešći uzrok hipotireoze.

Glumica je priznala da ju je pojam ''autoimuna bolest'' isprva uplašio, ali i da je osjetila golemo olakšanje jer je napokon dobila objašnjenje za dugogodišnje simptome: kronični umor, potrebu za dnevnim drijemežima, osjećaj hladnoće, ''maglu'' u glavi, suhu kožu, stanjivanje kose i promjene raspoloženja. Isprva je mislila da je riječ o starenju ili perimenopauzi.

''Dakle, stvarno kad su rekli autoimuna bolest, bila sam malo prestravljena. A onda kad su rekli da je to stvarno uobičajeno, pomislila sam, pa, to je loše, ali u redu.''

''Osjećala sam se kao da imam odgovor na nešto za što sam znala da se događa, a imam zdravstvenu anksioznost. Dakle, pitala sam se umišljam li? Ne.''

Liječnici joj sada prate stanje redovitim kontrolama i prilagođavaju terapiju. Hashimotova bolest najčešće se tretira nadomjesnim hormonima štitnjače, a uz pravovremenu terapiju pacijenti mogu voditi kvalitetan život.

U braku je s glumcem Matthewom Alanom, a zajedno imaju dvoje djece.

Za časopis People u veljači glumica je otkrila slatku gestu koju njezin suprug čini svaki dan.

''Svako jutro mi donosi kavu. I upravo je taj mali, sićušni trenutak usred kaosa oko spremanja djece kad se osjeća kao da misli na mene.''

Osim ''Uvoda u anatomiju'', glumila je i u ''Iscjelitelju'', ''Savezu II'', ''Kalifornikaciji'' i još nekim serijama i filmovima.

Koliko se do danas promijenila pogledajte u našoj galeriji.

