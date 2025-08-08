Zavirite u idiličnu kućicu Danijele Dvornik u masliniku koju sama uređuje

Ella Dvornik otkrila je da njezina majka Danijela u masliniku uređuje kućicu s panoramskim pogledom na Šoltu i apsolutnim zenom.

Ella Dvornik, jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, na društvenim je mrežama podijelila dojmove o novom projektu svoje majke Danijele Dvornik.

"Kad pogledam fotke ove mamine kućice u masliniku, imam osjećaj ko da me je netko smjestio u magazin kakve aviokompanije i samo čekam da me stjuardesa pita što želim popit", napisala je Ella uz fotografije idiličnog kutka na Braču.

Danijela je prije nekoliko godina potpuno renovirala kuću u Sutivanu, a sada se upustila u uređenje kućice smještene u masliniku. Na Instagramu je već pokazala detalje poput kuhinjskih pločica, kupaonice i terase, a pratitelji su oduševljeni i jedva čekaju vidjeti završni izgled.

Ella je otkrila da prostor nudi "panoramski pogled na Šoltu i apsolutan zen", dodala je kako vjeruje da će, kada bude gotov, to biti "najljepši tiny house u Hrvatskoj".

U komentarima su se nizale pohvale.

"Ima stila, ima dušu, jednostavno zna… Preeedivno je i uživajte", "Sve je preslatko", "Objasnila je što je chill zona", poručili su obožavatelji, hvaleći Danijelino oko za detalje i toplinu koju unosi u svaki prostor.

Kako vam se sviđa Danijelina kućica? Stvarno je predivna!

Nije po mom ukusu. Stvarno je predivna!

Nije po mom ukusu. Ukupno glasova:

Nedavno je izjava Danijele Dvornik o unukama podijelila mišljenja, a o čemu je riječ pogledajte OVDJE.

