Sjećate li se Željke iz MasterChefa? Drastično je smršavjela, ovako izgleda danas

Željka Bleuš natjecala se 2021. godine u MasterChefu, a u međuvremenu je poradila na sebi te je brojni ne bi prepoznali.

U MasterChefu 2021. godine veliku pozornost privukla je mlada Željka Bleuš, koja je svojim slasticama žiri ostavljala bez teksta.

Slasticama se nastavila baviti i nakon ispadanja iz MasterChefa, a na Instagramu se ovih dana pohvalila jednom velikom promjenom.

Željka Bleuš Foto: Nova TV

Naime, Željka je protekle tri godine radila na svom izgledu, a uspjela je skinuti velik broj kilograma te sada izgleda kao druga osoba. Na videozapisu koji je podijelila pokazala je kako je izgledala prije, kako je naporno radila u teretani, a onda se snimila i u starim hlačama koje su joj danas nestvarno široke.

Željka Bleuš - 8 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Naša influencerica pokazala dio vikendice koju je kupila na moru: ''Pa to je ruševna štala...''

''Moje putovanje počelo je prije dvije godine sasvim slučajno. Uvijek se nadaš rezultatima, ali tek kad vidiš stare fotografije, shvatiš što si napravila. Ne želim napisati koliko sam kilograma izgubila, dovoljno je da vidite sretno lice. Napokon mogu izgledati lijepo u radnoj odjeći, a ne poput torte. Ovo su dvije godine u jednom videu'', napisala je Željka prošle godine.

Sad je podijelila i još neke detalje o svom velikom trudu.

Željka Bleuš na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Željka Bleuš na Instagramu - 2 Foto: Instagram

''Evo ovu sliku baš često objavim zato što je ovo slika baš iz najgore faze. Nakon ovoga je bila savršena transformacija. Ali opet skoro pa povratak na staro. Znači jednostavno ne znam kako mi je došlo da moram. Nisam bila ja baš svjesna sebe da ovako izgledam, nisam ja to vidjela. Tada sam živjela baš pod stresom i velikom pažnjom koja mi je jako smetala'', napisala je.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je dida Iko, heroj Sinja nakon Thompsonova koncerta? Njegov potez oduševio je Hrvate

Otkrila je potom i kako je mijenjala prehranu.

Željka Bleuš na Instagramu - 1 Foto: Instagram

''Predivna si i prije i poslije! Svaka čast za upornost i jak karakter'', ''Svaka čast, Željka!! Uvijek si bila lijepa, sad prekrasna!'', ''Wooow, bravo! Respekt'', ''Bravo, veliki trud i odricanje stoje iza ovih rezultata'', hvalili su je pratitelji.

Željka Bleuš - 5 Foto: Instagram

Željka Bleuš - 2 Foto: Instagram

Željka Bleuš - 4 Foto: Instagram

Podsjetimo, Željka je 2021. godine osvojila treće mjesto, a te godine pobijedio je Ivan Temšić.

A iz prošle sezone MasterChefa rodio se i jedan ljubavni par. O kome je riječ pogledajte OVDJE.

Galerija 7 7 7 7 7

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Mini bikini teško je obuzdao ženstvene obline folkerice koja je napunila zagrebačku Arenu!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Gola Heidi Klum zbog ove fotke zaključala je komentare na Instagramu

Pogledaji ovo Celebrity Tek kad je skinula crni kraljevski plašt, svima su na Severinu popadale vilice!