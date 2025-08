Ljubav unutar i izvan kuhinje: Kako je Masterchef promijenio život Sanji i Seadu?

In Magazin: Sead i Sanja iz Materchefa Foto: In Magazin

Kako se život promijeni u godinu dana, najbolje znaju Sead i Sanja. Iz prošlogodišnjeg MasterChefa Sanja Cukon i Sead Bojić izašli su kao par, a danas u Poreču zajednički vode restoran i smišljaju neobične recepte poput bureka s tunom. Posvađaju li se ikad, te s kakvim su se sve izazovima susreli, podijelili su s našom Dijanom Kardum.

Upoznali su se dok su kuhali pred kamerama. U MasterChefu su dijelili stres, tanjure i ideje – a onda i nešto više. Danas Sanja i Sead zajedno kuhaju, rade – i žive.

"Cijeli rollercoaster gore, dolje svih mogućih emocija i svega ali to je zapravo toliko brzo proletjelo ne mogu uopće pojmit da je godinu dana od snimanja MasterChefa. Baš svašta se izmijenilo", rekla je Sanja.

"Naravno da nisam ništa očekivao od ovoga što mi se dešava. Da ću ovdje radit, da ću naći ljubav svog života, da ću te stvari pronaći u showu nisam stvarno očekivao", dodao je Sead.

Njihova priča krenula je u Zagrebu, onda su kuhati i živjeti počeli u Puli, a ubrzo je stigla i ponuda koju nisu mogli odbiti - da vode restoran u Poreču.

"Puno smo posla sebi zadali, ali podijelili smo posao, sve zajedno radimo. Sve ja radim ali da draga, šalim se", kroz smijeh je priznao Sead.

U kuhinji će spojiti nespojivo - dva različita svijeta. Tako će se na meniju naći i burek s tunom.

"Naša kuhinja se bazira na nekom spoju bosanske i istarske kuhinje ajmo reći. Je l' tu ima i janjetine, što je ajmo reći bosansko, ima i ribe, ima i nekih rižota koje je ajmo reći talijansko ali tako da se spaja zemlja i more", ispričala je Sanja.

"Ako Sanja da neku ideju, npr. ja sam bez veze imao ideju da stavimo na degustacijski meni burek, pošto ono realno najviše volim burek i ćevape pa moram pravit burek, ona je a mogli smo s tunom, ajmo bure blanc, ajmo vlasac - tako jedno drugo upotpunjujemo", nadovezao se Sead.

U goste im dolaze ljudi iz cijelog svijeta, ali i izazov. Jedan je došao u obliku kubanske cigare, a rezultat je bio pun pogoda.

"Mi smo odlučili napraviti taj izazov s biftekom, znači odlučili smo napraviti dimljeni carpaccio na kubanskoj cigari i to je ispalo hit", objasnila je kuharica.

"Iskreno da vam kažem - nemoguća misija, nije ništa postojalo. Znaš kako je moraš improvizirat u životu. Tako da je ovo sve što dođe - predobro", otkrio je Sead.

Što Sanja radi bolje od njega?

"Sve."

A što on radi bolje od Sanje?

"Ništa."



Što Sead radi bolje od Sanje?

"Pa svašta."

A što ona radi bolje od njega?

"Svatko ima neki svoj doprinos. Neke stvari ja radim bolje, neke stvari on. On je više za meso ajmo reći, ja sam više za ribu, tako smo se nekako podijelili zadatke jer jednostavno ne može jedna osoba raditi sve, mislim može, ali ipak to bolje funkcionira kad se zna neki red, kad se to nekako izdogovara", rekla je Sanja.

Je li možda Sead prihvatio što istarsko?

"Mmm, ne", rekla je.



"Ja sam uvijek pravi Sarajlija, ali sad malo sam i Istrijan", dodao je on.

U privatnom životu nisu uvijek isti. Ona mirnija, on brži.

"Naravno da smo drugačiji, uvijek ima nesuglasica i svega toga kao i svi normalni ljudi, ali uvijek je na kraju ono da se zagrlimo i poljubimo, da zajedno idemo na spavanje, nikad ne idemo u svađi, uvijek se složimo", objasnila je ona.

"Recept za uspješnu poslovnu i privatnu vezu jeste - da, draga", istaknuo je Sead.

"Ja sam nekako više flegma, Sead je više onako reagirat će, on je više kako se to kaže - impulzivan. On reagira ali brzo se i smiri. A ja sam onako flegma, mislim se u sebi kao neću reagirati", rekla je Sanja.

Tijekom boravka u MasterChef kuhinji, Sanja je imala jednu zelenu bilježnicu u kojoj su bili recepti i ideje. Čim sezona malo stane, ta će bilježnica dobiti svoje izdanje u obliku kuharice. No prije toga slijedi putovanje.

"Mi smo to odmah poslije MasterChefa pričali, dogovorili smo se da zajedničku želju imamo da odemo na putovanje i to upravo u Istanbul, pošto nam je jako interesantna ta njihova kuhinja i to putovanje bi trebalo biti jedan spoj užitka i posla", priznala je.

Spojili su okuse. Spojili su živote. I sad kuhaju – kako najbolje znaju: zajedno.ž

