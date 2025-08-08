Zbog estetskog zahvata mlada Britanka zamalo umrla: "Pripremali su se za amputaciju...''

Louise iz Boltona zamalo je umrla od sepse nakon BBL zahvata koji je izveo nekvalificirani izvođač, a liječnici su joj gotovo amputirali nogu kako bi joj spasili život.

Mlada Britanka iz Boltona, Louise, zamalo je izgubila život nakon estetskog zahvata podizanja stražnjice poznatog kao BBL (Brazilian Butt Lift).

Postoperativne komplikacije dovele su do teške infekcije i sepse, a liječnici su joj rekli da bi joj mogli amputirati nogu kako bi joj spasili život.

Louise je 2023. godine otputovala u Essex na dogovorenu operaciju, no nakon dolaska saznala je da zahvat neće izvesti osoba kojoj je uplatila polog. Umjesto toga, postupak je odradio netko bez liječničke kvalifikacije. Tijekom operacije osjećala je jake bolove, a nekoliko dana kasnije noga joj je natekla i više nije mogla hodati. U bolnici je otkriveno da ima sepsu, infekciju koja se brzo širila.

Louise Taylor - 1 Foto: Facebook

Pogledaji ovo Celebrity Tko je dida Iko, heroj Sinja nakon Thompsonova koncerta? Njegov potez oduševio je Hrvate

Majka Janet prisjetila se trenutaka užasa.

"Pripremali su se za amputaciju noge kako bi je spasili", rekla je vidno potresena.

Louise Taylor - 4 Foto: Facebook

Ovaj slučaj ponovno je otvorio pitanje regulacije estetskih operacija u Velikoj Britaniji. Trenutačno takve zahvate smiju izvoditi i osobe bez medicinske licence, a iako vlada najavljuje zakonske promjene, one neće stupiti na snagu još godinama.

Pogledaji ovo Celebrity Tek kad je skinula crni kraljevski plašt, svima su na Severinu popadale vilice!

"Zašto čekati? Ljudi su već stradali. Moja kći je zamalo umrla! Nažalost, Louise nije jedina – prošle godine 33-godišnja Alice Webb preminula je od komplikacija nakon istog zahvata", dodala je Janet.

Louise Taylor - 3 Foto: Facebook

Stručnjaci upozoravaju na to da BBL nosi ozbiljne rizike – od jakih bolova i trajnih oštećenja pa sve do smrtnog ishoda.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Mini bikini teško je obuzdao ženstvene obline folkerice koja je napunila zagrebačku Arenu!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Naša influencerica pokazala dio vikendice koju je kupila na moru: ''Pa to je ruševna štala...''

Pogledaji ovo Celebrity Gola Heidi Klum zbog ove fotke zaključala je komentare na Instagramu