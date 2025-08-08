Ova ljepotica tajna je kći ozloglašenog vladara: On je nikad nije priznao, a o ocu nema lijepe riječi

Elizaveta Krivonogih, za koju se vjeruje da je tajna kći Vladimira Putina, objavila je poruke u kojima piše da je oslobađa pokazivanje lica i optužuje obitelj da joj je uništila život.

Elizaveta Vladimirovna Krivonogih (22), za koju se već godinama šuška da je tajna kći Vladimira Putina, objavila je niz snažnih i enigmatičnih poruka na svom privatnom kanalu na Telegramu, a mnogi vjeruju da su upućene upravo njemu.

"Oslobađajuće je ponovno moći pokazati svoje lice svijetu", napisala je mlada Parižanka i dodala: "To me podsjeća na to tko sam i tko mi je uništio život".

Poznata i pod umjetničkim imenom Luiza Rozova, Elizaveta je kći Svetlane Krivonogih, nekadašnje Putinove suradnice. Rođena 2003., prvi put dospjela je u fokus javnosti 2020. godine kada je ruski portal Proekt, pozivajući se na fizičku sličnost i srednje ime Vladimirovna, iznio tvrdnje o njezinu podrijetlu. Putin nikada nije potvrdio očinstvo.

Elizabeta Vladimirovna - 7 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zbog estetskog zahvata mlada Britanka zamalo umrla: "Pripremali su se za amputaciju...''

Nekoć poznata po raskošnom životu i fotografijama punim dizajnerske odjeće, koje je 2021. godine otkrio Aleksej Navaljni, Elizaveta se nakon početka rata u Ukrajini povukla iz javnosti, ugasila Instagram i uklonila fotografije na kojima pokazuje lice. Danas radi u pariškoj galeriji posvećenoj antiratnoj umjetnosti i otvoreno kritizira rusku agresiju, govoreći o "masakru" režima s kojim je mnogi povezuju.

Elizabeta Vladimirovna - 6 Foto: Profimedia

U novim objavama predstavila se i pod pseudonimom Elizaveta Rudnova, što se tumači kao ironična referenca na pokojnog Putinova saveznika Olega Rudnova.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se Željke iz MasterChefa? Drastično je smršavjela, ovako izgleda danas

"Radije bih bila nitko, nego ono što mi je obitelj nametnula da budem", poručila je, a u drugoj se objavi zapitala: "Jesam li stvarno odgovorna za postupke svoje obitelji, koja me uopće ne čuje?"

Elizabeta Vladimirovna - 5 Foto: Profimedia

Iako tvrdi da se odrekla privilegija i raskoši, dio javnosti i dalje sumnja u njezinu iskrenost, ističući da koristi beneficije podrijetla.

Elizabeta Vladimirovna - 3 Foto: Profimedia

Elizabeta Vladimirovna - 2 Foto: Profimedia

Elizabeta Vladimirovna - 1 Foto: Profimedia

Putin, osim dviju priznatih kćeri iz prvog braka, navodno ima i sinove s bivšom gimnastičarkom Alinom Kabajevom, no, kao i uvijek, njegov privatni život ostaje obavijen tajnom.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Možete li zamisliti Salmu Hayek na farmi? Evo kako se snašla u društvu kokoši i krava

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Gdje je danas preslatka Jo iz ''Uvoda u anatomiju''? Bori se s ozbiljnom dijagnozom

Pogledaji ovo Celebrity Jennifer Lopez doživjela neugodnjak pred ulazom u markirani butik, ovako je reagirala!