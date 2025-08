Donosimo ekskluzivne prizore s koncerta Marka Perkovića Thompsona u Sinju!

Eksplozija emocija sinoć na sinjskom hipodromu. Spektakularnim koncertom Marko Perković Thompson ponovno je oduševio rijeke obožavatelja, a djelić nezaboravne atmosfere donosi naš Gordan Vasilj.

Prepun sinjski hipodrom s ovacijama je sinoć dočekao Marka Perkovića Thompsona, zbog kojeg je u alkarskom gradu vladala nezapamćena gužva. Popularni glazbenik se na početku koncerta osvrnuo na nagađanja o tome tko stoji iza njegovih nastupa i rekordnog okupljanja publike.

"Ne stoji iza nas nikakva velika organizacija, stranka, niti itko od navedenog. Iza nas stoji nešto puno veće jer ovakve događaje ne može kreirati ništa slabo. Iza nas stoji velika moć ideje koju slijedimo. Stoji moć vjernosti koju živimo i nastojimo promicati. I stoji moć Božje providnosti koja nas čuva na našem putu i koju ćemo i dalje slijediti."

In Magazin: Thompson u Sinju - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Publiku je posebno ganuo trenutak kada je na red došla pjesma Sine moj, koju je Thompson posvetio svojem sinu Anti Mihaelu, koji se već dulje vrijeme bori s teškim zdravstvenim problemima.

"Idemo jednu posebnu, otpjevat ću svojoj djeci, moj Ante je posebno voli."

Prizori sa sinjskog hipodroma nikoga nisu ostavili ravnodušnim, a vrhunac večeri bio je spektakl s dronovima, kakav nije viđen na ovim prostorima.

"S više od 150.000 prodanih ulaznica, Thompsonov koncert ovdje na sinjskom hipodromu ušao je među 10 najvećih u povijesti Hrvatske!"

"Uvijek ga pratimo, otkad smo mali bili. Mama, tata, baka i djed su nas učili'', "Osjeća se ljubav. Znači, kod nas se kaže: 'You can cut electricity with knife'. To imamo ovdje u Sinju – da možemo struju rezati nožem'', govore oduševljeni posjetitelji.

Thompson se s pozornice kratko osvrnuo i na pozdrav "Za dom spremni", kojim počinje njegov hit Bojna Čavoglave, a na čije je prve taktove sinoć nastao potpuni delirij.

"Gospodo drugovi, Jugoslavije više nema. Jugoslavija je mrtva, hrvatski čovjek je živ i uvijek će biti za svoj dom spreman."

In Magazin: Thompson u Sinju - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Pjevač je posebno ponosan na mlade kojima je poručio: "Nemojte dopustiti da itko drugi piše vašu povijest.''

"Punite se znanjem i nemojte dopustiti da ikada itko manipulira ovim našim narodom. Nas su 50 godina pokušavali manipulirati i mozak nam ispirali. Ali vi to ne trebate slušati."

Od prve do zadnje pjesme publika je tri sata pjevala s Thompsonom, a na koncert u Sinj dolazilo se iz svih dijelova Hrvatske, ali i drugih zemalja.

In Magazin: Thompson u Sinju - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Imamo taj osjećaj da smo skupa svi Hrvati i eto, zato smo tu. I da proslavimo Oluju"Ovo je fantazija, velika fantazija'', kaže fan.

Fantazija koju će više od 150 tisuća ljudi, koji su sinoć bili na Thompsonovu koncertu na sinjskom hipodromu, pamtiti cijeli život.

In Magazin: Thompson u Sinju - 5 Foto: DNEVNIK.hr

