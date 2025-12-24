Poznati Hrvati otkrili su nam koji božićni pokloni posebno griju srce!

Božićni pokloni katkad kriju puno više od lijepog papira i mašne. Sutra će mnogima mali znak pažnje pod borom izmamiti osmijeh na lice. Naš Dino Stošić saznao je za IN magazin koji posebni poklon pamte naši poznati, ali i što im je najvažnije u ovo blagdansko vrijeme.

Božić nas uvijek, barem na trenutak, vrati u djetinjstvo. U vrijeme kad se pod borom nije tražilo mnogo, ali se veselilo najviše.

''Od moje pokojne majke, bio sam mali, tad se nije imalo puno. I te igračkice, to su plastični vojnici i konjiči, znam da sam dobio jedan konjić'', govori Mijo Kevo.

''Moram vam priznati kad sam dobio kao dijete prvu pravu nogometnu kožnu loptu pa ja sam mislio da... i dan danas sjećam se kad sam razmatrao taj poklon. Jednostavno to ushićenje...'', prisjetio se Ivica Pucar.

''Kad mi je sestra otkrila romobil, pripremljen za božićni poklon u podrumu'', priča Zsa Zsa.

''Mi bi se ujutro probudili, našli bi poklone, ali to su uvijek bili neki skromniji pokloni. Uvijek ono što nam treba, ili su to bile čarape ili su to bile nešto što nam treba za školu ili nešto od odjeće'', prisjetila se i Barbara Vicković.

Vrijeme i darovi su se promijenili, ali onaj dječji sjaj u očima, ostao je isti.

''Meni je svaki poklon od mojih unuka, od toga kad su prva slova naučili pisati, prve crteže koje mi poklanjaju'', izjavila je Neda Ukraden.

''Imam sreću da moja supruga mene stvarno sluša i onda ona meni kupi stvari koje ja stvarno želim. I onda moram priznati da su njeni pokloni onak baš, kak bih rekao, kao iz filma. Košulje ili neke stvari koje ja specifično baš nađem od specifičnog proizvođača iz Japana i specifična adresa i to. Ona uspije to izorganizirati i dostavit meni na adresu, što meni bude, tim više, posebno'', priča nam Fabijan Pavao Medvešek.

''Moj muž stvarno ima toliko ukusa i on vam mene stvarno izuje iz cipela sa darovima i dan danas, evo nakon naših 26 godina, on uvijek uspije naći nešto čemu se ne nadam. Putovanje koje nisam znala dok nisam došla na gate i vidjela da letimo za Rim. A onda kad sam sletjela u Rim, nisam ni dalje znala kamo ćemo i onda sam završila u Toskani'', priča nam Anita Matić Delić.

Za neke ljude, najveći darovi nemaju cijenu.

''Kad vidim da se obitelj okupi stvarno na taj dan, rijetko se okupljamo. Kažem imam dva sina, oni nisu više sa mnom, jedan je u Zadru, jedan je u Đakovu i viđamo se, ali ono mi je baš drago i srce mi nekako puno kad vidim da su svi zajedno za stolom. To je meni kao roditelju najbitnije'', priča Darko Ergotić.

''Da će ove godine velik poklon za mene biti što će brat i njegova žena dobiti bebu'', otkriva Jure Brkljača.

''Dobio sam lijepih poklona u životu. Međutim, sad možda će zvučati patetično, ali kako sam odrastao u tako skromnim uvjetima, ta moja majka kad bi mi dala poljubac, mislim da je to bio najbolji i najveći poklon koji sam ikad dobio'', priča Miroslav Škoro.

''A sad ako vam otkrijem koji je to poklon bio, ima sad od toga već godina i kilograma, ali je u stvari tolika mala sitnica bila, al je ono tako me pogodila da ustvari me ispratila i potvrdila da ovo što sada radim, da bez obzira što su prije neki govorili, da je to to. Tako da, nisam očekivao to od te osobe, ali me razvalila onako pošteno'', priča Frano Ridjan.

Darovi pod borom mogu biti veliki, mali, skupi ili jednostavni. Ali ono što ih čini pravima je ljubav kojom su odabrani te osjećaji koje donose i griju srca.

