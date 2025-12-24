Pogledajte fotke s Instagrama atraktivne Slavonke o kojoj ovih dana priča cijela Hrvatska

Utakmica Osijeka i Slaven Belupa na Opus Areni ovih je dana izazvala pažnju javnosti iz razloga koji nema izravne veze s rezultatom na terenu.
Posljednjih dana domaća sportska i zabavna scena bruji o djevojci s tribina koja je tijekom susreta Osijeka i Slaven Belupa na Opus Areni zasjenila zbivanja na terenu.3 vijesti o kojima se priča emocije na vrhuncu Naša pjevačica prekinula koncert zbog suza koje nije mogla zaustaviti: "Na to ne mogu ostati imuna" incident šokirao hrvatsku Oglasila se Maja Šuput nakon skandala na božićnom domjenku ZET-a, imala je slično iskustvo ''čekaj nas gore...'' Nikola Grmoja uoči blagdana objavio pretužnu vijest: ''Sprovod na Badnjak, na prvu nespojivo...''
U središtu pozornosti našla se Lara Krličević, influencerica iz Osijeka, koja se pojavila u dresu Manchester Cityja i u trenu postala hit na društvenim mrežama.
Lara Krličević - 4 Foto: Marin Franov / CROPIX
Lara Krličević - 3 Foto: Marin Franov / CROPIX
Lara Krličević - 5 Foto: Marin Franov / CROPIX
Galerija 9 9 9 9 9
Fotografije snimljene tijekom utakmice, na kojima Lara samouvjereno pozira pred objektivima, munjevito su obišle internet. Najviše komentara izazvao je njezin savršeno izgled, zbog čega su se mnogi pitali tko je zapravo atraktivna navijačica s tribina nove osječke arene.
Lara Krličević - 6 Foto: Marin Franov / CROPIX
Lara Krličević - 1 Foto: Marin Franov / CROPIX
Lara Krličević - 6 Foto: Instagram
Lara Krličević - 7 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Nikola Grmoja uoči blagdana objavio pretužnu vijest: ''Sprovod na Badnjak, na prvu nespojivo...''
Riječ je o poznatoj osječkoj influencerici koju na Instagramu prati više od 14 tisuća ljudi, dok na TikToku broji preko 40 tisuća pratitelja.
@lara_krlicevic Supporting my Osijek❤️! #fyp ♬ Ramenez la coupe à la maison - Vegedream
Lara je već dulje vrijeme prisutna na društvenim mrežama, gdje dijeli sadržaj iz svijeta mode, lifestylea i svakodnevice.
Lara Krličević - 3 Foto: Instagram
Lara Krličević - 5 Foto: Instagram
Nakon utakmice dodatno je potaknula zanimanje javnosti objavivši fotografiju uz šaljivu poruku: ''Na utakmici Osijeka i Slaven Belupa pažnju je ukrao Manchester City.''
Pogledaji ovo Celebrity Diskretni dolazak Martine Dalić i supruga u Arenu Zagreb nije prošao nezapaženo
1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Zavirite u dom zvijezde naše serije: Njezino božićno drvce izgleda kao iz bajke
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Može li slađe od ovoga? Blagdanske fotke Maje Šuput i Blooma prava su božićna bajka
Pogledaji ovo Celebrity Zlatan Ibrahimović pokazao da je i u 45. godini još uvijek u vrhunskoj formi!