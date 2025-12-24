Pogledajte fotke s Instagrama atraktivne Slavonke o kojoj ovih dana priča cijela Hrvatska

Utakmica Osijeka i Slaven Belupa na Opus Areni ovih je dana izazvala pažnju javnosti iz razloga koji nema izravne veze s rezultatom na terenu.

Posljednjih dana domaća sportska i zabavna scena bruji o djevojci s tribina koja je tijekom susreta Osijeka i Slaven Belupa na Opus Areni zasjenila zbivanja na terenu.

U središtu pozornosti našla se Lara Krličević, influencerica iz Osijeka, koja se pojavila u dresu Manchester Cityja i u trenu postala hit na društvenim mrežama.

Lara Krličević - 4 Foto: Marin Franov / CROPIX

Lara Krličević - 3 Foto: Marin Franov / CROPIX

Lara Krličević - 5 Foto: Marin Franov / CROPIX

Fotografije snimljene tijekom utakmice, na kojima Lara samouvjereno pozira pred objektivima, munjevito su obišle internet. Najviše komentara izazvao je njezin savršeno izgled, zbog čega su se mnogi pitali tko je zapravo atraktivna navijačica s tribina nove osječke arene.

Lara Krličević - 6 Foto: Marin Franov / CROPIX

Lara Krličević - 1 Foto: Marin Franov / CROPIX

Lara Krličević - 6 Foto: Instagram

Lara Krličević - 7 Foto: Instagram

Riječ je o poznatoj osječkoj influencerici koju na Instagramu prati više od 14 tisuća ljudi, dok na TikToku broji preko 40 tisuća pratitelja.

Lara je već dulje vrijeme prisutna na društvenim mrežama, gdje dijeli sadržaj iz svijeta mode, lifestylea i svakodnevice.

Lara Krličević - 3 Foto: Instagram

Lara Krličević - 5 Foto: Instagram

Nakon utakmice dodatno je potaknula zanimanje javnosti objavivši fotografiju uz šaljivu poruku: ''Na utakmici Osijeka i Slaven Belupa pažnju je ukrao Manchester City.''

