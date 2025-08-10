Bio je potpuno gol! Ljetni odmor Kate Moss prekinula scena koju nitko nije očekivao

Kate Moss na Ibizi s kćeri i prijateljima doživjela je iznenađenje kad je plažom prošao potpuno gol muškarac.

Kate Moss trenutačno uživa na odmoru na španjolskoj Ibizi, u društvu kćeri Lile Moss i prijatelja.

Britanska manekenka opuštala se na plaži, sunčajući se i kupajući u moru, no idilične trenutke nakratko je prekinula neobična situacija.

Kate Moss - 5 Foto: Profimedia

Kate Moss - 4 Foto: Profimedia

Tijekom njihova boravka na pijesku, plažom je potpuno gol prošao muškarac, što je iznenadilo prisutne. Iako scena nije bila skandalozna niti je došlo do ikakvog incidenta, trenutak je svakako privukao pažnju.

Kate Moss - 7 Foto: Profimedia

Kate Moss - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Volite film ''Tomb Raider''? Ovo je kviz za vas, provjerite koliko detalja znate!

Nakon kratkog prekida, Kate se nastavila družiti i uživati u morskim radostima, ne dopuštajući da joj išta pokvari ljetni odmor.

Kate Moss - 6 Foto: Profimedia

Kate Moss - 2 Foto: Profimedia

Kate je također nedavno snimljena kako u toplesu uživa sa svojom kćeri. Više pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Miljenik Formule 1 i mlada brineta prepustili se strastima pred znatiželjnim paparazzima

Galerija 25 25 25 25 25

Sestra Kate Moss privukla je veliku pažnju u mini bikiniju koji je otkrio sve njezine skrivene tetovaže. Više pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lana Radeljak ovih dana uživa na našoj obali, otkrila je i s kim!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nova avantura Jelene Perčin i Ante Gela započela u zagrebačkoj zračnoj luci

Pogledaji ovo Celebrity Severinin dekoltirani teksas kostim naglasio je svaku oblinu na njezinu tijelu!