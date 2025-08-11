Domaći influencerski par dobio prinovu, bebi su dali tradicionalno ime i sve oduševili!

Anđela i Matej Zlopaša na društvenim mrežama pohvalili su se da su postali roditelji.
Naime, rodilo se njihovo prvo dijete, maleni sinčić.
''Nas troje'', napisali su kratko uz fotografiju s bebom.
Baloni pokraj para otkrili su ime koje su dali bebi - Luka.
Inače, Anđela i Matej proslavili se svojim sadržajem s mnogobrojnih putovanja diljem svijeta, a sad će se upustiti u novu avanturu. Vjenčali su se prošle godine u Šibeniku nakon dugogodišnje veze.
Brojni pratitelji, obožavatelje i poznate osobe su čestitali paru.
"Ljudi, hvala svima na ovoliko predivnih poruka, savjeta i javljanja. Period koji dolazi za nas je totalno nov. Uzbuđeni smo, a najviše od svega zahvalni na svemu što se događa u 2025. godini koja će za nas biti sigurno jedna jako posebna godina. Baš se veselimo", napisao je potom Matej na svom Instagramu.
