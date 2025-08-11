Gabi Novak posljednje dane života provela je u domu, nije htjela biti teret obitelji

Gabi Novak posljednje dane života provela je u Domu za rehabilitaciju.

Gabi Novak preminula je u 90. godini života i hrvatsku javnost zavila u crno. Više pročitajte OVDJE.

Gabi se posljednjih tjedana borila s upalom pluća, no nakon što je pobijedila bolest, po povratku u Dom za rehabilitaciju samo je kopnila, prenosi Jutarnji list.

Prije godinu dana Gabi je imala zdravstvenih problema i u ožujku prošle godine ispričala je o čemu se radilo.

''Pukla su mi dva kralješka koja, sva sreća, nije trebalo operirati. Skoro mjesec dana se nisam ustala iz kreveta, ali evo, sad već malo po malo hodam. Sad ću se posvetiti konačno sebi, imam dosta tešku ozljedu i nema potrebe da se forsiram. Na mladima svijet ostaje, meni je bitno sad da moja unuka Lu dobro radi. Mislim da je 65 godina pjevanja zaista dovoljno. Iza mene je jedna lijepa, mirna i umjerena karijera'', rekla je tada glazbenica te otkrila da je

''Lijepo se brinu za mene, dolazi mi obitelj, muzičari... Sve je dobro. Divno je da postoje ovakva odmarališta, da ne umaram obitelj, a i da se ja sama malo maknem i odmorim'', ispričala je.

U dom za rehabilitaciju se preselila, jer, kako je sama izjavila, nije htjela biti na teret svojoj obitelji s obzirom na to da je njezin sin, pokojni Matija Dedić puno radio i putovao, snaha Marina je isto tako radila, dok je unuka Lu studirala.

''Lijepo sam se sklonila u jedan centar u kojem mi je dobro i u kojem drugi brinu za mene, a ne moja obitelj.''

Gabi je pretpjela dva najveća gubitka koja žena može doživjeti, više pročitajte OVDJE.

Gabi Novak posljednju pjesmu snimila je sa sinom jedincem, naziv sada tjera suze na oči. Više pročitajte OVDJE.

