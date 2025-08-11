Bolni trenuci nasljednice glazbene loze: Nakon oca izgubila je i baku kojoj je bila najveći ponos

Gabi Novak uvijek je s ponosom pričala o unuci Lu koja je još od malih nogu pokazivala veliki interes za glazbu i umjetnost.

Obitelj je za Gabi Novak bila najveće bogatstvo, a posebno mjesto u njezinu srcu imala je unuka Lu, kći pokojnog Matije Dedića.

Njezin dolazak, govorila je Gabi, donio joj je novu radost i ispunio život ljepotom.

''Unuka Lu je Arsenu i meni dala novu životnu dimenziju", izjavila je još 2014. godine u intervjuu za Večernji list.

Gabi Novak, Lu Dedić, Matija Dedić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Posebno ju je veselilo što je Lu pokazivala zanimanje za umjetnost i glazbu, nasljeđe koje se u obitelji Dedić prenosilo generacijama.

I bila je u pravu. Prekrasna Lu nastavila je slijediti obiteljske glazbene stope. Posebnu pažnju privukla je u ožujku ove godine kada je s ocem nastupila u sklopu Tjedna Porina te zapjevala djedu, Arsenu Dediću, u čast.

Matija Dedić, Lu Dedić Foto: Vedran Peteh / CROPIX

I prošlog ljeta je zapjevala u spomen djeda. Na velikom koncertu na šibenskoj tvrđavi Barone otpjevala je njegovu pjesmu ''Dida moj''.

Lu i Matija Dedić - 2 Foto: Neja Markicevic / Cropix

Imali smo ju priliku gledati i prošle godine na Dori.

Inače, ova mlada glazbenica studentica je cyber komunikacija i mrežnih znanosti.

Lu Dedić Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

