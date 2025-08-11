Ovim riječima Rade Šerbedžija oprostio se od prijateljice Gabi Novak: ''Njeno srce nije izdržalo...''

I Rade Šerbedžija oprostio se od Gabi Novak. Na društvenim mrežama u videu joj je rekao posljednje zbogom.

Naša estrada zavijena je u crno nakon smrti Gabi Novak. Na društvenim mrežama od naše glazbene dive oprostio se i glumac Rade Šerbedžija.

Naime, glumca koji je bio dugogodišnji prijatelj obitelji Novak - Dedić pogodila je smrt naše glazbenice koji joj je u videu uputio posljednje zbogom.

''Kad je Matija otišao, svi smo se mi njeni bliski prijatelji bojali, hoće li to srce izdržati. Nije izdržalo'', započeo je.

''Gabi Novak je bila najprije jedna od najbožanstvenijih pjevačica, umjetnica kojoj su se divile generacije. Ono po čemu je pamtimo da je bila velika prijateljica mnogim ljudima. Obožavao sam je i imao sam tu čast da budem toliko dugo godina uz nju i Arsena i uz cijelu tu fantastičnu familiju. Bila je tiha i samozatajna i mudra'', dodao je.

Gabi Novak, Rade Šerbedžija Foto: Igor Soban/PIXSELL

''Ne znam što više reći osim što je ogromna tuga i žalost što je otišla, a ostavila je nešto što ćemo svi pamtiti. Osim toga nije bila sama, bili su to Arsen i Gabi, Gabi i Arse - dvojac koji je svojom karizmom očaravo sve nas'', zaključio je shrvani glumac.

Arsen Dedić, Gabi Novak Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Arsen Dedić, Gabi Novak Foto: Goran Mehkek / CROPIX

''Adio moja Gabi'', dodao je ispod objave.

Gabi Novak i Matija Dedić - 3 Foto: Ivana Nobilo / CROPIX

