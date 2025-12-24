Hanka Paldum neutješna nakon smrti dugogodišnjeg prijatelja, dan ranije imali su koncert

Hanku Paldum pogodio je još jedan veliki gubitak. Samo dan nakon nastupa u Novoj Gradiški preminuo je njezin suradnik Samir Hodžić.

Glazbenu scenu regije pogodila je tužna vijest o smrti harmonikaša Samira Hodžića, dugogodišnjeg suradnika i bliskog prijatelja Hanke Paldum.

Vijest o njegovu odlasku došla je samo dan nakon što su zajedno nastupili na koncertu u Novoj Gradiški.

Galerija 27 27 27 27 27

Hanka Paldum Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Hanka Paldum - 2 Foto: In Magazin

Hanka Paldum Foto: Antonio Balic / CROPIX

Hanka Paldum oprostila se od Samira emotivnom objavom u kojoj je priznala da ju je njegov iznenadni odlazak pogodio "kao grom iz vedra neba". Samo dan ranije, kako je napisala, dijelili su sretne trenutke na pozornici, gdje je Hodžić svojom harmonikom, kao i uvijek, plijenio pažnju publike i atmosferu dovodio do usijanja.

U dirljivom oproštaju Hanka je istaknula da Samir nije bio samo harmonikaš već mnogo više – duša njezina benda, pokretačka energija, oslonac, prijatelj i brat. Uz njega je, kako navodi, gotovo 30 godina dijelila glazbu, emocije, umor i radost, a svaka je pjesma s njim imala poseban smisao.

Hanka Paldum Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Hanka Paldum - 2 Foto: Hanka Paldum/Instagram

Hanka Paldum, Halid Bešlić Foto: Facebook

Pogledaji ovo Nekad i sad Uznemirujući prizori nekad velike dječje zvijezde, danas je beskućnik i živi na ulici

"Tvojim odlaskom otišao je i dio mene", napisala je pjevačica pa dodala da je prazninu koja je ostala iza njega nemoguće ispuniti. Posebno je naglasila bol njegove supruge Amrice i sinova Amara i Nasera, kao i njegovih sestara, kojima je bio oslonac, ponos i zaštita.

Hanka je poručila obitelji da će uvijek biti uz njih te zahvalila Samiru na svim godinama odanosti, dobrote i ljubavi prema glazbi. U oproštajnim riječima naglasila je da će on zauvijek živjeti u svakoj pjesmi koju otpjeva i u svakom tonu koji zazvuči.

Josipa Lisac i Hanka Paldum Foto: Sandra Simunovic/Cropix

Hanka Paldum (Foto: Dnevnik.hr) Foto: DNEVNIK.hr

"Nikada nećeš biti zaboravljen", poručila je Hanka Paldum na kraju oproštaja te se potpisala s "tvoja hadžnica", kako ju je Samir odmilja zvao.

To je jedan u nizu velikih gubitaka za Paldum, koja je u 2025. godini ostala i bez brata Mustafe i velikog prijatelja Halida Bešlića.

Hanka je bila među Sarajlijama koje su se oprostile od Halida u centru metropole, o čemu više pročitajte OVDJE.

Prizori s nastupa na mostarskom Starom mostu mnoge su zabrinuli. Zašto, otkrijte OVDJE.

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Poseban Badnjak! Severina objavom s mamom raznježila pratitelje

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Zanimljivosti Tko je 19 godina mlađa supruga slovenskog premijera? Vatrenim izdanjem ukrala je poglede

Pogledaji ovo Celebrity Može li slađe od ovoga? Blagdanske fotke Maje Šuput i Blooma prava su božićna bajka

Pogledaji ovo Celebrity Nika Turković uzvratila hejterima poslije videa iz Križevaca koji je obišao društvene mreže!