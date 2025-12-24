Pretraži
''Djeca su me zezala...''

Hajdaš Dončić pokazao tetovažu na ruci, iza nje se krije zanimljiva priča

Piše H.L., Danas @ 13:41 Celebrity komentari
Siniša Hajdaš Dončić Siniša Hajdaš Dončić Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Siniša Hajdaš Dončić na ruci je pokazao tetovažu koju mnogi nisu očekivali.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Katarina Baban pokazala svoju božićnu jelku
bajkoviti kutak
Zavirite u dom zvijezde naše serije: Njezino božićno drvce izgleda kao iz bajke
Nikoli Grmoji uoči Badnjaka preminula punica
''čekaj nas gore...''
Nikola Grmoja uoči blagdana objavio pretužnu vijest: ''Sprovod na Badnjak, na prvu nespojivo...''
Martina i Niko Dalić na Strauss Christmas Gali
u svečanom izdanju
Diskretni dolazak Martine Dalić i supruga u Arenu Zagreb nije prošao nezapaženo
Zlatan Ibrahimović u Dubaiju
kao u najboljim danima
Zlatan Ibrahimović pokazao da je i u 45. godini još uvijek u vrhunskoj formi!
Slatki trenuci Kate Middleton s djecom tijekom božićnog koncerta
miljenici naroda
Kamere su uhvatile poseban trenutak između buduće britanske kraljice i njezina najmlađeg sina
Andrea Šušnjara proslavila prvu godišnjicu solo karijere koncertom u Splitu
emocije na vrhuncu
Naša pjevačica prekinula koncert zbog suza koje nije mogla zaustaviti: "Na to ne mogu ostati imuna"
Oglasila se Maja Šuput zbog incidenta na božićnom domjenku ZET-a
incident šokirao hrvatsku
Oglasila se Maja Šuput nakon skandala na božićnom domjenku ZET-a, imala je slično iskustvo
Jelena Rozga oborila rekord posjećenosti ovogodišnjeg Adventa u Trogiru
šuškanja sve glasnija
Blagdani Jelene Rozge rezervirani su za dečka Ivana Huljića i obitelj: ''Bude nam lijepo i guštamo''
Bloom i Nenad Tatarinov pružili Maji podršku na Supertalentu
nitko nije očekivao!
Iznenađenje u loži! Bivši suprug Maje Šuput sa sinom se pojavio na finalu Supertalenta
Član žirija MasterChefa otkrio što se nalazi na njegovom blagdanskom stolu, ali i kakav je roditelj
tradicija na meniju
Član žirija MasterChefa otkrio što se nalazi na njegovom blagdanskom stolu, ali i kako je upoznao suprugu
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Povlači se popularni kuhinjski uređaj! Odmah ga prestanite upotrebljavati i vratite ga u trgovinu
Javlja DIRH
Povlači se popularni kuhinjski uređaj! Odmah ga prestanite upotrebljavati i vratite ga u trgovinu
Peteročlana obitelj kod Našica otrovala se ugljikovim monoksidom
Kod Našica
Horor na istoku Hrvatske: Otrovana cijela obitelj, među njima i dvoje djece. Kad je serviser ušao u kuću...
Eksplozija u Moskvi: Ima poginulih
Hitne službe na terenu
VIDEO Eksplozija u Moskvi: Ima poginulih
show
Andrea Šušnjara proslavila prvu godišnjicu solo karijere koncertom u Splitu
emocije na vrhuncu
Naša pjevačica prekinula koncert zbog suza koje nije mogla zaustaviti: "Na to ne mogu ostati imuna"
Jelena Rozga oborila rekord posjećenosti ovogodišnjeg Adventa u Trogiru
šuškanja sve glasnija
Blagdani Jelene Rozge rezervirani su za dečka Ivana Huljića i obitelj: ''Bude nam lijepo i guštamo''
Oglasila se Maja Šuput zbog incidenta na božićnom domjenku ZET-a
incident šokirao hrvatsku
Oglasila se Maja Šuput nakon skandala na božićnom domjenku ZET-a, imala je slično iskustvo
zdravlje
Najbolji bakalar na crveno: Klasični recept + jeftinija alternativa koja oduševljava
Delicija za Badnjak
Najbolji bakalar na crveno: Klasični recept + jeftinija alternativa koja oduševljava
Kuglice od keksa i čokolade koje nestanu za pet minuta – donosimo 5 neodoljivih recepata bez pečenja
Svi ih obožavaju
Kuglice od keksa i čokolade koje nestanu za pet minuta - donosimo 5 neodoljivih recepata bez pečenja
Što jesti na Badnjak? Nutricionistica donosi jelovnik za posni dan bez stresa
Jednostavna i fina jela za cijelu obitelj
Što jesti na Badnjak? Nutricionistica donosi jelovnik za posni dan bez stresa
zabava
Kviz koji je sve osim lagan - samo za prave znalce
Pokažite što znate!
Kviz koji je sve osim lagan - samo za prave znalce
Školarci iz Rijeke doživjeli nezaboravan susret, snimka raznježila gledatelje
Uljepšalo im dan
Školarci iz Rijeke doživjeli nezaboravan susret, snimka raznježila gledatelje
Ovo je bilo blizu! Rušenje silosa pretvorilo se u pravi triler
Za dlaku!
Ovo je bilo blizu! Rušenje silosa pretvorilo se u pravi triler
tech
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
U potpunosti isti
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: To je “tragedija za potrošače”
Jeste koristili njihove proizvode?
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače"
VIDEO Tvorac ovog videa tvrdi na nije riječ o AI-ju, no mi ne znamo u što bismo više vjerovali - pogledajte sami
Što reći?
VIDEO Tvorac ovog videa tvrdi na nije riječ o AI-ju, no mi ne znamo u što bismo više vjerovali - pogledajte sami
sport
Nenad Bjelica: "Bilo je teško raditi s Petkovićem, ali jedan igrač Dinama mi nije sjeo kao čovjek"
Dosta kritičan
Nenad Bjelica: "Bilo je teško s Petkovićem, ali jedan igrač Dinama nije mi sjeo kao čovjek"
Ako Dalić odluči otići, ovo je prvi favorit za novog izbornika Hrvatske
SPREMAN JE
Ako Dalić odluči otići, ovo je prvi favorit za novog izbornika Hrvatske
Poražavajuće riječi iz Real Madrida: "Modrić je bio glavni autoritet, a sada..."
Odbacili ga
Poražavajuće riječi iz Madrida: "Modrić je bio glavni autoritet, a sada..."
tv
MasterChef: Pobjeda koja je ostavila itekako gorak okus u ustima! "Uopće mi ovo nije nagrađujuće!"
ŠOK
Pobjeda koja je ostavila itekako gorak okus u ustima! "Uopće mi ovo nije nagrađujuće!"
MasterChef: Ogroman obrat za kandidate MasterChefa! "Kakav je to stres test u kojem se ne kuha?!"
IZAZOVNO
Ogroman obrat za kandidate MasterChefa! "Kakav je to stres test u kojem se ne kuha?!"
MasterChef: Krunoslav razočarao žiri svojim jelima! "Ljuti me to što nisi bio spreman!"
NIJE ISKORISTIO PRILIKU
Krunoslav razočarao žiri svojim jelima! "Ljuti me to što nisi bio spreman!"
putovanja
Novi najbrži vlak na svijetu: Pogledajte kako izgleda unutrašnjost "metka" koji će juriti brzinom od 450 kilometara na sat
CR450
Novi najbrži vlak na svijetu: Pogledajte kako izgleda unutrašnjost "metka" koji će juriti brzinom od 450 kilometara na sat
Balkan u rukavicama: Novo hit-mjesto u Zagrebu na kojem se cijeli dan prodaju prasetina i janjetina s ražnja
Nije jeftino, ali je fino
Balkan u rukavicama: Novo hit-mjesto u Zagrebu na kojem se cijeli dan prodaju prasetina i janjetina s ražnja
Savršeno pečeni odojak: 5 savjeta za mekano meso i najhrskaviju koricu
Topi se u ustima
Savršeno pečeni odojak: 5 savjeta za mekano meso i najhrskaviju koricu
novac
Larry Ellison odlučio osobno jamčiti s 40 milijardi dolara za preuzimanje Warner Bros Discoveryja
Bitka se nastavlja
Larry Ellison odlučio osobno jamčiti s 40 milijardi dolara za preuzimanje Warner Bros Discoveryja
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Lovable je upravo iznjedrio jednog od najmlađih europskih milijardera koji je sam izgradio bogatstvo
Najbrže rastući startup u povijesti
Lovable je upravo iznjedrio jednog od najmlađih europskih milijardera koji je sam izgradio bogatstvo
lifestyle
Ana Gruica Uglešić u Zarinoj haljini na božićnom partiju GKM Split 2025.
Cjenovno prihvatljiva
Ova haljina od 50 eura savršen je izbor za blagdanske zabave, ima je i Ana Gruica Uglešić i baš joj super stoji
Savjeti za savršenu makovnjaču i orahnjaču
Bez greške
Pet muka koje mučimo s orahnjačom i makovnjačom napokon su riješene, pročitajte savjete
Kolinda Grabar-Kitarović na dodjeli nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora
ELEGANTNO IZDANJE
Kultna torbica, efektne salonke, elegantna haljina... Izdanje Kolinde Grabar-Kitarović je bez greške
sve
Andrea Šušnjara proslavila prvu godišnjicu solo karijere koncertom u Splitu
emocije na vrhuncu
Naša pjevačica prekinula koncert zbog suza koje nije mogla zaustaviti: "Na to ne mogu ostati imuna"
Nenad Bjelica: "Bilo je teško raditi s Petkovićem, ali jedan igrač Dinama mi nije sjeo kao čovjek"
Dosta kritičan
Nenad Bjelica: "Bilo je teško s Petkovićem, ali jedan igrač Dinama nije mi sjeo kao čovjek"
Ako Dalić odluči otići, ovo je prvi favorit za novog izbornika Hrvatske
SPREMAN JE
Ako Dalić odluči otići, ovo je prvi favorit za novog izbornika Hrvatske
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene