Hajdaš Dončić pokazao tetovažu na ruci, iza nje se krije zanimljiva priča

Siniša Hajdaš Dončić na ruci je pokazao tetovažu koju mnogi nisu očekivali.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić gostovao je u popularnom ''Podcast Inkubatoru'', no osim političkih tema, gledateljima nije promaknuo jedan detalj koji je brzo privukao pažnju – tetovaža na njegovoj ruci.

Otkrio je što na ruci ima tetovirano te da iza toga stoji i zanimljiva priča.

Siniša Hajdaš Dončić Foto: Darko Tomas/Cropix

''Imam tetoviranog Odija, to je jedna priča iz prve godine faksa. Prijatelj je dobio nagradu u časopisu i on je htio izaći s curom u kino i kako tad nije bilo novaca, onda smo razgovarali i pitao me bi li mijenjao nagradu koja je bila u razini 50 ili 100 maraka. Ja sam mu dao 20-30 hrvatskih dinara da izađe u kino s curom, a on je meni dao kupon'', rekao je.

Siniša Hajdaš Dončić Foto: Podcast Inkubator/Screenshot

''Tad to nije bilo kao danas, imao si u ponudi dvije tetovaže - Odija i crvenog vraga. Onda sam si rekao OK, vraga si sad neću tetovirati, to je loše, a Odie je za mene moralni pobjednik u svakom crtiću pa sam rekao daj mi tog moralnog pobjednika. Poslije su me moja djeca zezala je li mi to ona naljepnica, ali neću je mijenjati. Ja se ne sramim toga, to je dio moga identiteta i to je bio dio odrastanja, vrlo jednostavno'', iskreno je ispričao.

Siniša Hajdaš Dončić Foto: Goran Mehkek/Cropix

