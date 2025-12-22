Iznenađenje u loži! Bivši suprug Maje Šuput sa sinom se pojavio na finalu Supertalenta

Sin Maje Šuput ukrao pažnju u finalu Supertalenta, iz lože je u odijelu poslao mami pusu.

Veliko finale Supertalenta u Areni Zagreb, koje se prenosilo uživo pred tisućama gledatelja, imalo je i svoj najslađi trenutak zahvaljujući najmlađem članu obitelji Šuput.

Maja Šuput, jedna od članica žirija u spektakularnoj završnici, bila je odjevena u bijelu haljinu i potpuno fokusirana na izvođače, ali sa strane joj je podršku pružio i sinčić Bloom. Točnije, pratio ju je iz lože.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogledajte kako je izgledalo prvo i jedinstveno finale Supertalenta u Areni Zagreb!

Maja Šuput na Instagramu - 2 Foto: Maja Šuput/Instagram

Bloom je za ovu prigodu bio odjeven vrlo elegantno, u odijelu kakvo bi mnogi odrasli poželjeli nositi. U jednom trenutku, sinčić je mami poslao pusu koja je raznježila sve oko sebe i izazvala brojne osmijehe.

Maja Šuput na Instagramu - 1 Foto: Maja Šuput/Instagram

U publici se, uz sina, našao i njezin bivši suprug Nenad Tatarinov, dok se popularni Šime Elez, koji je ovih mjeseci često bio u njezinom društvu, nije pojavio.

Maja Šuput Foto: Nova TV

Maja Šuput Foto: Nova TV

Sve o finalu Supertalenta pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Prve reakcije na novog pobjednika Supertalenta: ''Sve su napravili bez greške, ma bravo''

Nevjerojatni prizori! OVDJE pogledajte kako se Arena Zagreb punila uoči finala Supertalenta.

Galerija 14 14 14 14 14

OVDJE pogledajte prvu izjavu pobjednika.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lana Klingor podijelila emotivne prizore s kćerina 18. rođendana: "Blagoslovljeni smo!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Ovo je prva izjava novih pobjednika Supertalenta: "Još ne razumijemo što se dogodilo!"

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ovo je prva izjava novih pobjednika Supertalenta: "Još ne razumijemo što se dogodilo!"